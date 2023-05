Το bourgeois "streetwear" της Gucci Cruise 2024

"H Gucci Cruise 2024 συλλογή εξερευνά το κοινό λεξιλόγιο του στιλ που καλλιεργείται από μία ψηφιακή γενιά κοινοτήτων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους απ' όλες τις ηπείρους. Εξερευνά αυτή την ανταλλαγή σ' έναν διάλογο ανάμεσα στην κληρονομία του οίκου και την ηλεκτρισμένη ισχύ της Νοτίου Κορέας που ασκεί επιρροή στο σήμερα". Στην πρώτη παράγραφο του σημειώματος του που συνοδεύει τη συλλογή Gucci Cruise 2024, που παρουσιάστηκε στη Σεούλ, εντοπίζει κανείς αμέσως αυτό που αποτυπώνεται στη νέα collection: μία πρόταση που συνδυάζει την ιταλική φινέτσα και την εμβληματική κληρονομιά του οίκου με τον τρόπο που ντύνονται οι σύγχρονοι Νοτιοκορεάτες. Μία "bourgeois "streetwear" αισθητική", όπως σημειώνει ξανά ο Gucci, που φέρνει τον οίκο ένα βήμα πιο κοντά στο στιλ που λατρεύει η κοινότητα των Genzers και των TikTokers.

Αυτή τη συλλογή έφερε σε πέρας η σχεδιαστική ομάδα του Gucci, αφού ο νέος creative director, Sabato De Sarno, θα κάνει το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο του 2023 στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Σ' αυτή τη συλλογή, η συνοχή και η ενιαία αισθητική γραμμή, το αφήγημά της, ήταν πολύ πιο σαφή και ξεκάθαρα από την αμέσως προηγούμενη collection, Gucci AW'23, όπου η έλλειψη οράματος, και κατεύθυνσης, ήταν ορατή. Θα έλεγε, μάλιστα, κανείς ότι η Cruise 2024 και η πρώτη συλλογή του οίκου που μοιάζει να είναι πολύ πιο κοντά στο πνεύμα μίας εποχής που το στιλ της διαμορφώνεται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες της επόμενης γενιάς: αποδόμηση της φόρμας, σουρεαλισμός, κομμάτια που θολώνουν τα όρια ανάμεσα σε casual και occasional dressing, streetwear με όρους πολυτέλειας, ρούχα και αξεσουάρ που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το στιλ μίας ψηφιακής οντότητας.

Το "Phygital" δεν ήταν απλά μία συνθήκη που διευκόλυνε τη παρουσίαση των collection στη διάρκεια των lockdowns, είναι μια συνθήκη που φαίνεται να δημιουργεί μία τάση στο τρόπο που (θα) ντυνόμαστε. Και η Νότια Κορέα σήμερα, μία υπερδύναμη της καινοτομίας και της τεχνολογίας, αλλά και τόπος καταγωγής της ισχυρής παγκοσμίως K- Pop κουλτούρας, δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί τον ιδανικό τόπο για την παρουσίαση της Gucci Cruise 2024, όπου ο υβριδισμός και ο πειραματισμός γίνονται η κεντρική ιδέα.

Το show & όσα ξεχώρισαν από την collection

Αν και ο πρόλογος μπορεί να προϊδεάζει για ένα cyber ή βιομηχανικό τοπίο διεξαγωγής του show, αυτό φιλοξενήθηκε σ' ένα από τα πιο ιστορικά αξιοθέατα της πόλης της Σεούλ: Το παλάτι Gyeongbokgung ήταν ο χώρος που φιλοξενούσε τις βασιλικές τελετές και την υποδοχή ξένων αξιωματούχων στη διάρκεια της βασιλείας της δυναστείας Joseon (1392 – 1910) και συνδέεται άμεσα με την κορεατική κουλτούρα και ιστορία. Φωτισμένο για τις ανάγκες του show στη διάρκεια της νύχτας - στην έναρξη του βίντεο του show μπορείτε να παρακολουθήσετε το εντυπωσιακό θέαμα από ψηλά-, το Gyeongbokgung μετουσιώνει άριστα τη φιλοσοφία που θέλει το παρελθόν να συνδέεται με το μέλλον, εν προκειμένω την κληρονομιά του Gucci με τους σύγχρονους αισθητικούς κώδικες, ή αλλιώς τους "μητροπολιτικούς κώδικες ντυσίματος", που επιχειρεί αυτή η συλλογή.

Επίσης, αυτό ήταν το πρώτο fashion show που φιλοξενήθηκε ποτέ στη αυλή του παλατιού που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, ενώ φυσικά στο front row συγκεντρώθηκαν διεθνείς (Dakota Johnson, Elizabeth Olsen, Saoirse Ronan, Jodie Turner- Smith) και εγχώριοι σταρ (Hanni, IU, Lee Jung-jae, Liu Wen)

Courtesy of Gucci

Courtesy of Gucci H Dakota Johnson

Επιστρέφοντας σ' αυτά που είδαμε στη συλλογή, κι έχοντας κατά νου την κεντρική ιδέα που διαπνέει τη συλλογή, αυτή του υβριδισμού και της αποδόμησης, ξεχωρίσαμε: τη long version ενός παραγεμισμένου bomber jacket στο look που άνοιξε το show, τα bouclé bike shorts που συνδυάζονται με lady - like σακάκια, τα σατέν παλτό με αποσπώμενα μανίκια (και συνοδευτικό αξεσουάρ μία σανίδα του σερφ) και σατέν φιόγκους που παραπέμπουν στην τοπική παράδοση, τα φαρδιά cargo παντελόνια που ορίζουν το στιλ των μοντέρνων skaters (κι εδώ το αξεσουάρ είναι μία τσάντα - skateboard), το bomber jacket που μεταμορφώθηκε σε μάξι φούστα, τα leather looks που ολοκληρώνονται με oversized πέρλες στον λαιμό, τις φαρδιές καμπαρντίνες και τα διαφανή φορέματα με υπερμεγέθες Gucci Web , τα neoprene ζιβάγκο με φερμουάρ που συνδυάζονται με tweed μίντι φούστες ή αντίστροφα τα tweed cropped σακάκια που συνδυάζονται με neoprene κοντά κολάν, τα σιφόν φορέματα που φοριούνται με moon boots και τις στολές κατάδυσης (scuba wetsuits) που εμπνέουν μία σειρά από σύνολα όπως: ένα ασπρόμαυρο μίντι φόρεμα με φερμουάρ με την απαραίτητη σανίδα του σερφ ως αξεσουάρ, τοπάκια που συνδυάζονται με μάξι βραδινές φούστες, και zip-up ζιβάγκο που φοριούνται μέσα από σιφόν αέρινα φορέματα ή με παντελόνια με στρας. Κορυφαία στιγμή αυτής της ενότητας, η ολόσωμη στολή κατάδυσης που οι σχεδιαστές της ομάδας Gucci έχουν συνδυάσει μ' ένα ροζ distressed σιφόν φόρεμα με φλοράλ στοιχείο στον λαιμό.

Οι στολές κατάδυσης και η χρήση του νεοπρένιου αντλούν την έμπνευσή του από τους σέρφερ και όσους κάνουν jet- ski στον εμβληματικό ποταμό Han της Σεούλ και μοιάζει να διαμορφώνουν το κεντρικό θέμα της collection. Σημειώστε, επίσης, εκείνα τα looks της συλλογής, όπως ένα υπέροχο σατέν μάξι φόρεμα σε λεμονί χρώμα, στα οποία έχει δανείσει ο νοτιοκορεάτης καλλιτέχνης Ram Han τα βιομορφικά του μοτίβα - σ 'ένα ακόμα φόρο τιμής του Gucci στη νοτιοκορεάτικη κουλτούρα.

Φυσικά, από τη αποδομημένη προσέγγιση που γεννά η ανάγκη του υβριδισμού για τη Gucci Cruise 2024, δεν ξέφυγαν οι εμβληματικές τσάντες του οίκου όπως οι Gucci Horsebit που εμφανίζονται συρρικνωμένες ή αναδιπλωμένες και με το εμβληματικό logo ασύμμετρο, η στρογγυλεμένη τραπεζοειδής Horsebit Chain bag που αναβιώνει μέσα από ιριδίζουσες ή neon εκδοχές, ενώ οι scuba boots που έρχονται να πλαισιώσουν το θέμα των water sports που εξετάζει η συλλογή αναβιώνουν από τα 90s και αποκτούν εκδοχή σε mule.

Τα key looks από τη συλλογή