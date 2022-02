It's Official | Αυτή είναι η μεγαλύτερη τάση στο μακιγιάζ τώρα σύμφωνα με την NYFW

Αν και εξαιρετικά ευέλικτη, η μπλε σκιά έχει αποκτήσει "κακό όνομα" στον κόσμο της ομορφιάς εξαιτίας του ατυχούς συνιφασμού της με τα καλλιστεία και τη δεκαετία του 1980. Φέτος φαίνεται ωστόσο πως επιστρέφει δυναμικά, με τους πιο διάσημους σχεδιαστές της Νέας Υόρκης να μας συστήνουν τη σύγχρονη εκδοχή της και να τη "στέφουν" κορυφαία τάση του μακιγιάζ 2022.

Blue Eyeshadow | Η κορυφαία τάση μακιγιάζ για το 2022

Μπορεί τα φυσικά no makeup makeup looks να μην έλειψαν ούτε από αυτή την NYFW, ωστόσο τα looks που έκλεψαν τις εντυπώσεις δεν ήταν άλλα από εκείνα που "εκμεταλλεύτηκαν" την ευελιξία του μπλε χρώματος.

Πρώτο στη λίστα δεν είναι άλλο από το μακιγιάζ στο show του οίκου Christian Siriano. Οι makeup artists άντλησαν έμπνευση από τις φωτεινές cobalt blue αποχρώσεις της συλλογής και δημιούργησαν ματ μπλε eye looks με έντονα μαύρα wings. Το look ολοκληρώθηκε με πλούσια φρύδια και nude pink χείλη.

Μπλε σκιά εφαρμόστηκε μέχρι τα κόκαλα των φρυδιών των μοντέλων και στο show του οίκου Kim Shui, ενώ η πιο φορέσιμη εκδοχή της τάσης παρουσιάστηκε στο show του οίκου Bronx and Blanco με τη σκιά να έχει εφαρμοστεί μόνο στο κινητό βλέφαρο.

Celebrity Approved

Θερμές υποστηρίκτριες της τάσης είναι επίσης πολλές celebrities και beauty it girls, ανάμεσά τους οι Jennifer Lopez και Violette Serrat.

Ο πιο εύκολος τρόπος να υιοθετήσετε την τάση σε κάθε ηλικία είναι να αντικαταστήσετε το κλασικό μαύρο eyeliner με ένα σε navy blue απόχρωση. Εναλλακτικά για το απόλυτο ανοιξιάτικο makeup look, εφαρμόστε μία baby blue σκιά σε όλο το κινητό βλέφαρο κι ολοκληρώστε το μακιγιάζ των ματιών σας με αρκετές στρώσεις μαύρης mascara.

Για τις βραδινές εμφανίσεις σας, τολμήστε navy blue smokey eyes και συνδυάστε τα με nude χείλη.