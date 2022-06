Botticelli Bob | Το καρέ κούρεμα που σας επιτρέπει να ξεχάσετε το hair styling φέτος το καλοκαίρι

Οι skincare και haircare ρουτίνες 10+ βημάτων είναι τελετουργικά του χειμώνα. Το καλοκαίρι, τόσο λόγω της ανυπόφορης ζέστης, όσο και της πιο ανέμελης διάθεσης, που χαρακτηρίζει την εποχή, τα πολυχρηστικά προϊόντα μακιγιάζ, τα no makeup makeup looks, αλλά και οι wash and go ρουτίνες έχουν την τιμητική τους. Αν αναζητάτε νέους τρόπους να απλοποιήσετε τα πρωινά σας, το νέο it καρέ για σπαστά μαλλιά ίσως να είναι το κούρεμα, που αξίζει να κάνετε πριν φύγετε για διακοπές.

Botticelli Bob | Το καρέ για σπαστά μαλλιά που αγαπούν οι celebrities

Το πιο δημοφιλές καρέ για σπαστά μαλλιά είναι εμπνευσμένο από τον Ιταλό ζωγράφο Sandro Botticelli και τις ανέμελες, επιμελώς ατημέλητες κουπ των γυναικών στους πίνακές του.

Το λεγόμενο Botticelli Bob είναι ένα καρέ, το οποίο φτάνει λίγο πιο κάτω από το ύψος του πηγουνιού. Τα δυο βασικά χαρακτηριστικά του είναι η χωρίστρα στη μέση και η σπαστή υφή των μαλλιών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και χωρίς τη χρήση hot tools, κάνοντας το συγκεκριμένο κούρεμα ιδιαίτερα ελκυστικό για τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου.

How to

Αν έχετε φυσικά σπαστά μαλλιά, εφαρμόστε έναν αφρό ή ένα texturizing spray και "τσαλακώστε" τα με τα ακροδάχτυλά σας έτσι ώστε να ενισχύσετε τη φυσική υφή τους. Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά ή επιταχύνετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το σεσουάρ.

Αν πάλι τα μαλλιά σας είναι ίσια, εφαρμόστε ένα leave-in conditioner και δημιουργήστε πλεξούδες σε όλο το μήκος τους. Αφήστε τες όλο το βράδυ και λύστε τες το πρωί για να αποκαλύψετε τη νέα Boticelli inspired υφή των μαλλιών σας. Διαφορετικά, για ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα, στεγνώστε τα μαλλιά σας με το σεσουάρ όσο βρίσκονται ακόμα στις πλεξούδες πριν τις λύσετε.

Hair Inspiration

Δεν είναι λίγες οι celebrities και οι influencers, που έχουν επιδιώξει να υιοθετήσουν την τάση δίνοντας τη δική τους ερμηνεία για το Botticelli Bob. Ακολουθούν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά hair looks τους:

Kristen Bell

Alexandra Pereira

Laura Harrier

Aimee Song

Bella Hadid

Alexa Chung