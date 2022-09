Velvet Bow | Πώς να υιοθετήσετε την τάση μετά τα 50 σύμφωνα με την Julianne Moore

Τα claw clips ήταν αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής των street style looks των πιο διάσημων μοντέλων και it girls το 2020 και το 2021. Φέτος το φθινόπωρο ωστόσο τη θέση τους στη λίστα με τα must αξεσουάρ μαλλιών της σεζόν έρχονται να πάρουν οι μεταξωτές και βελούδινες κορδέλες, οι οποίες σύμφωνα με τους πιο διάσημους σχεδιαστές είναι ο πλέον κομψός τρόπος να ολοκληρωθεί κάθε hairstyle.

Courtesy of Ulla Johnson

Η Ulla Johnson διακόσμησε τις χαμηλές messy αλογοουρές των μοντέλων της με αφράτους, βελούδινους φιόγκους, ενώ από το catwalk δεν έλειψαν και οι μακριές, εμπριμέ κορδέλες.

Getty Images

Η τάση δεν θα μπορούσε να μην παρουσιαστεί και στο Fall-Winter 2022-23 του οίκου Chanel, με τα μοντέλα να περπατούν στο catwalk έχοντας στα μαλλιά τους υπερμεγέθεις μαύρους φιόγκους, ένα από τα αγαπημένα αξεσουάρ της Coco Chanel.

Πώς να υιοθετήσετε την τάση μετά τα 50

Αν και παραπέμπουν σε ένα πιο νεανικό -ενδεχομένως και παιδικό- στιλ, οι βελούδινοι φιόγκοι μπορούν να ενσωματωθούν στο στιλ γυναικών κάθε ηλικίας. Τρανό παράδειγμα η εμφάνιση της Julianne Moore στην πρεμιέρα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Getty Images

Η πρόεδρος της φετινής, κριτικής επιτροπής συνδύασε το sequined φόρεμά της με μία χαμηλή αλογοουρά διακοσμημένη με ένα βελούδινο φιόγκο. Για να υιοθετήσετε κι εσείς την τάση, ακολουθήστε το παράδειγμά της, επιλέγοντας ένα λιτό sleek χτένισμα και μία λεπτή κορδέλα για το φιόγκο.

Getty Images

Ολοκληρώστε το beauty look σας με μίνιμαλ μακιγιάζ, αποφεύγοντας έτσι τις παραφωνίες και επιτρέποντας στο χτένισμά σας να είναι το επίκεντρο της προσοχής.