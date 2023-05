Η Eva Longoria υιοθέτησε το φετινό αγαπημένο κούρεμα των style icons

Αν και βρισκόμαστε μόλις στα μισά του έτους, μπορούμε ήδη να ανακηρύξουμε το 2023 ως τη χρονιά των bob haircuts. Μετά την Hailey Bieber, την Elsa Hosk, την Olivia Palermo και την Emily Ratajkowski, η Eva Longoria είναι η επόμενη celebrity που ενέδωσε στη γοητεία των πιο κοντών κουρεμάτων, με το νέο hair look της να κάνει το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ο celebrity hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος, ο οποίος κρύβεται πίσω από το νέο look της ηθοποιού, κράτησε το καρέ της απόλυτα αυστηρό, όπως άλλωστε προστάζει η μόδα για φέτος, χαρίζοντας έτσι πλούσιο όγκο στην κουπ της. Το νέο κούρεμά της φτάνει μέχρι ύψος των ώμων κολακεύοντας εξαιρετικά το πρόσωπό της, ενώ η τελική πινελιά δόθηκε με μία έντονη πλαϊνή φράντζα, που χάρισε επιπλέον glamour στην εμφάνισή της.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο κούρεμα, αφού δείχνει όμορφο τόσο με sleek ίσια μαλλιά, όσο και με απόλυτα φυσικά σπαστά για ένα πιο επιμελώς ατημέλητο αποτέλεσμα. Για να χαρίσετε στα μαλλιά σας ακόμα περισσότερο όγκο, χρησιμοποιήστε μια φαρδιά στρογγυλή βούρτσα και το σεσουάρ για να δημιουργήσετε ένα at home blow out look.

Αν σκοπεύετε να αφαιρέσετε κι εσείς αρκετό μήκος από τα μαλλιά σας, θυμηθείτε πως η μεγαλύτερη τάση για φέτος είναι το αυστηρό "boxy" καρέ κι όχι το έντονα φιλαριστό, όπως εκείνο που μεσουρανούσε την προηγούμενη χρονιά.