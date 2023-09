Αυτό είναι το νέο cool-girl κούρεμα που θα βλέπετε παντού τους επόμενους μήνες

Μπορεί το κλασικό, αυστηρό να πιστεύεται πως είναι το it κούρεμα του 2023, ωστόσο ένα νέο cut απειλεί τη θέση του στη λίστα με τις τάσεις, υποσχόμενο να χαρίσει έναν cool-girl αέρα σε κάθε εμφάνισή σας.

Hush Cut | Το νέο it κούρεμα του 2023

Ο λόγος για το hush cut, το κούρεμα που έχει συγκεντρώσει ήδη 77.000.000 προβολές στο TikTok και την εμπιστοσύνη των πιο stylish celebrities, όπως η Jenna Ortega και η Taylor Hill, που μεταμόρφωσαν τελείως την εμφάνισή τους χάρη σε αυτό.

Τι ακριβώς είναι το hush cut; Πρόκειται για ένα κοντό κούρεμα, το οποίο θυμίζει αρκετά το shag, με τη διαφορά ότι αν και είναι φιλαριστό, τα layers του είναι πιο απαλά. Φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων ή του πηγουνιού και συνδυάζει τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά των bixie, wolf και shag cut. Η τάση ξεκίνησε στην Κορέα, κάτι που σημαίνει πως το εν λόγω κούρεμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο χωρίς την προσθήκη wispy αφελειών ή curtain bangs.

Το hush cut δείχνει εξαιρετικό σε κάθε τύπο μαλλιών κι αν και είναι λιγότερο φιλαριστό από το shag χαρίζει το ίδιο 'I just woke up like this' vibe χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο styling. Η υφή των μαλλιών ενισχύεται με ένα texturizing spray, ενώ ο όγκος τους μπορεί να ενισχυθεί με έναν αφρό. Για ένα ελαφρώς πιο sleek look επιστρατεύσετε μια κρέμα φορμαρίσματος, το σεσουάρ και μια φαρδιά, στρογγυλή βούρτσα.