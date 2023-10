Chic & Stylish | 3 τρόποι να πιάσετε ψηλά τα κοντά μαλλιά σας με την υπογραφή της Olivia Palermo

Πάνω από έναν αιώνα μετά τη "γέννησή" του στη Γαλλία, το καρέ εξακολουθεί να φιγουράρει στις λίστες με τα κορυφαία hair trends του σήμερα. Όσο διαχρονικό και κομψό να είναι, άλλο τόσο περιοριστικό στο styling είναι. Το πιο εύκολο που μπορείτε να κάνετε είναι να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα ολόισιο ή ένα πιο επιμελώς ατημέλητο σγουρό ή κυματιστό στιλ. Τι γίνεται όμως όταν θέλετε να μαζέψετε τα μαλλιά σας ψηλά; Κι όμως υπάρχουν πάρα πολλά χτενίσματα για καρέ μαλλιά, που όχι μόνο μπορούν να καμουφλάρουν τη λιπαρότητα στις ρίζες, αλλά και να χαρίσουν έξτρα πόντους κομψότητας στην εμφάνισή σας.

Τρανή απόδειξη της ευελιξίας του καρέ κουρέματος αποτελούν οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις της Olivia Palermo. Η fashionista, η οποία πρόσφατα απαρνήθηκε τα μακριά μαλλιά της για χάρη ενός κομψού bob, έκανε άψογες στιλιστικά εμφανίσεις στα πλαίσια των εβδομάδων μόδας του Παρισιού και του Μιλάνου, προσφέροντας πλούσια έμπνευση για χτενίσματα για καρέ μαλλιά. Ιδού εκείνα που ξεχώρισαν:

Olivia Palermo Approved | 3 κομψά χτενίσματα για καρέ μαλλιά

Wet Half Up Hald Down

Τα κοντά μαλλιά ακόμα κι αν μπορούν να μαζευτούν πίσω είναι πολύ δύσκολο να έχουν ένα sleek look. Η Olivia Palermo το κατάφερε επιστρατεύοντας ένα hair gel για μια πρόσφατη εμφάνισή της στο Μιλάνο. Έτσι κατάφερε να δημιουργήσει ένα wet look στα μαλλιά της, κρατώντας τα απόλυτα σταθερά και sleek πριν τα μαζέψει πίσω σε ένα απλό half up half down χτένισμα.

Half Bun

Για να παρακολουθήσει το SS24 show του οίκου Giambattista Valli στο Παρίσι, η Olivia Palermo χώρισε τα μαλλιά της στο πλάι δημιουργώντας μία ιδιαίτερη, γεωμετρική χωρίστρα πριν τα μαζέψει πίσω σε ένα half up half down. Αντί να ολοκληρώσει εκεί το χτένισμά της, το πήγε ένα βήμα παρακάτω, φτιάχνοντας με το ponytail ένα bun για ένα πιο διαφορετικό, cool-girl αποτέλεσμα.

Faux Bubble Braid

Τα κοντά μαλλιά είναι πολύ δύσκολο να πιαστούν ψηλά σε πλεξούδα. Η Olivia Palermo ανακάλυψε έναν ευρηματικό τρόπο να δημιουργήσει ωστόσο ένα faux braided look. Για την παρουσίαση της Spring 2024 συλλογής του οίκου Dior, η fashionista έπιασε τα καρέ μαλλιά της σε ένα τριπλό ponytail. Αρχικά τα χώρισε σε δύο μέρη, δημιουργώντας δύο pigtails, τα οποία έπειτα τα ένωσε σε μία αλογοουρά χρησιμοποιώντας λευκά λαστιχάκια που δημιούργησαν ένα fashion αποτέλεσμα. Το χτένισμά της ολοκληρώθηκε με δύο ελεύθερες τούφες μαλλιών στο μπροστινό μέρος, οι οποίες πλαισίωναν όμορφα το πρόσωπό της, δημιουργώντας ένα εφέ curtain bangs.