Undressed | Τα νέα αρώματα που εκπέμπουν την αίσθηση του γυμνού δέρματος

Το άρωμα είναι για το δέρμα, ότι τα ρούχα για το σώμα- η αναπάντεχη ηρεμία μετά την φλογερή καταιγίδα μιας απρόβλεπτης συνάντησης. Η τελευταία έκδοση του This is Her! Και This is Him! του οίκου Zadig&Voltaire είναι μια οσφρητική παρόρμηση στην πιο αγνή της μορφή. Πρόκειται για δύο νέα vegan αρώματα που αλληλοσυμπληρώνονται και επικοινωνούν μεταξύ τους, δύο διαχρονικές μυρωδιές με εξαίρετες νότες εμπνευσμένες από τις σαρκικές απολαύσεις.

Το This is Her! Undressed είναι ένα οικείο, αισθησιακό άρωμα γυμνού δέρματος. Οι νότες κορυφής από άνθη πορτοκαλιάς και ginger, συνδυάζονται για να χαρίσουν ένα λαμπερό, λευκό φως. Οι νότες του ylang-ylang χαρίζουν την απαραίτητη ζεστασιά ενώ το αισθησιακό Musc και το έντονο σανδαλόξυλο ολοκληρώνουν το άρωμα του γυμνού δέρματος, αιχμαλωτίζοντας δύο σώματα που έλκονται σαν μαγνήτες.

Courtesy of Zadig&Voltaire

Το This is Him! Undressed είναι ένα αναζωογονητικό άρωμα που μιμείται την αίσθηση του αλμυρού δέρματος όταν βγαίνει από την θάλασσα. Το εκχύλισμα grapefruit προσφέρει μια στιγμιαία έκρηξη φρεσκάδας, που ενισχύεται από την πικάντικη νότα ροζ πιπεριού. Το μεθυστικό και αλμυρό χαρμάνι από άνθη πορτοκαλιάς, κεχριμπάρι, νότες carnal musk και έντονο σανδαλόξυλο, συνδυάζονται αρμονικά και χαρίζουν μια απαλή ανάλαφρη αίσθηση.

Όσον αφορά τα μπουκάλια, οι αναφορές στην μόδα είναι ξεκάθαρες, ακόμα και με την πρώτη ματιά. To This is! Undressed αντλεί την έμπνευσή του από τα σχέδια της Cecilia Bönström, αrtistic director του οίκου. Η μεγάλη λευκή ετικέτα στα μπουκάλια και στις συσκευασίες, είναι ίδια με τις ετικέτες στα εμβληματικά ρούχα της συλλογής

Zadig&Voltaire. Τα χαρακτηριστικά φτερά του οίκου, είναι χαραγμένα στο γυάλινο

μπουκάλι.. Το manifesto της καμπάνιας: Ανάγλυφο στην συσκευασία, απηχεί τα

συνθήματα που είναι χαραγμένα στα Τunisian collart-shirts του Zadig&Voltaire.