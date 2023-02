5 χρυσοί κανόνες περιποίησης που κάθε Γαλλίδα ακολουθεί για να έχει νεανική επιδερμίδα μετά τα 50

Οι Sophie Marceau, Carla Bruni και Philippine Leroy Beaulieu είναι μόνο μερικές από τις celebrities που με κάθε δημόσια εμφάνισή τους αποδεικνύουν πως οι Γαλλίδες δεν "αγγίζονται" από το χρόνο. Τι είναι αυτό που κάνει λοιπόν την επιδερμίδα τους να δείχνει τόσο λαμπερή κι όμορφη; Ακολουθούν οι 5 χρυσοί κανόνες που ακολουθούν από μικρή ηλικία έτσι ώστε να έχουν αψεγάδιαστη επιδερμίδα ακόμα και μετά τα 5ο:

Δεν δοκιμάζουν διαρκώς νέα προϊόντα

Οι περισσότερες Γαλλίδες ακολουθούν τη ρουτίνα περιποίησης, που τους έχει μάθει η μητέρα τους. Αυτή είναι πάντα εξαιρετικά απλή και μίνιμαλ, με προϊόντα που ξέρουν ότι φέρνουν αποτελέσματα. Δεν αγαπούν να δοκιμάζουν διαρκώς νέα προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι προτιμούν τις πιο απλές, tried and tested φόρμουλες, αλλά κι ότι αποφεύγουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις από προϊόντα που ίσως δεν ταιριάζουν με την επιδερμίδα τους. Με μότο τους το "less is more" εμμένουν στο τρίπτυχο: καθαρισμός, ενυδάτωση, προστασία.

Δεν κοιμούνται ποτέ φορώντας μακιγιάζ

Ποτέ δεν θα δείτε μία Γαλλίδα να πέφτει για ύπνο φορώντας το μακιγιάζ της. Ο καλός καθαρισμός του προσώπου είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν από τις μητέρες τους, προκειμένου να διατηρείται η επιδερμίδα τους όμορφη και λαμπερή.

Εστιάζουν την προσοχή τους στην ενυδάτωση

Η αγάπη τους για τις ενυδατικές κρέμες είναι γνωστή. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι πως κάθε εβδομάδα εφαρμόζουν μία μάσκα της επιλογής τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν την ενυδάτωση της επιδερμίδας τους.

Director's Note: Εξίσου πολύ αγαπούν και τις μάσκες για τα μαλλιά, τις οποίες εντάσσουν στη haircare ρουτίνα τους μία φορά την εβδομάδα.

Διαλέγουν με προσοχή τι αισθητικές επεμβάσεις κάνουν

Τα facials μπαίνουν στη ζωή τους ήδη από πολύ μικρή ηλικία, από τα 13 ή τα 15 τους χρόνια. Αν και αγαπούν τη φυσική ομορφιά και είναι συντηρητικές σε ό,τι έχει να κάνει με τις αισθητικές επεμβάσεις, μετά τα 50 πολλές Γαλλίδες κάνουν μικρές δόσεις Botox στο μέτωπο ή μεσοθεραπεία για να μειώσουν τις επιπτώσεις του τσιγάρου στην επιδερμίδα τους.

Προσέχουν τη διατροφή τους

Το ότι οι Γαλλίδες έχουν πολύ καλά γονίδια, γιατί ενώ τρώνε λιπαρά φαγητά, μένουν αδύνατες, είναι η μισή αλήθεια. Η διατροφή τους στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα λαχανικά. Δεν αντιστέκονται ποτέ στους γλυκούς πειρασμούς, όπως τα κρουασάν ή τα μακαρόν, αλλά πάντα φροντίζουν να επιλέγουν επιδόρπια υψηλής ποιότητας κι όχι συσκευασμένα γλυκά σνακ.