Αυτό το ρόφημα που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει δίνει περισσότερη ενέργεια από τον καφέ και βοηθά στην απώλεια βάρους

Πρόκειται για ένα ρόφημα πολύ συνηθισμένο σε ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως η Αργεντινή και η Χιλή.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 06-09-2025
Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη μέρα τους χωρίς ένα καλό φλιτζάνι καφέ. Η καφεΐνη στον καφέ δρα ως διεγερτικό για το κεντρικό νευρικό σύστημα, παρέχοντας ενέργεια, βελτιώνοντας τη διάθεση, ακόμη και μειώνοντας το αίσθημα κόπωσης. Αλλά ο καφές δεν ταιριάζει σε όλους. Μπορεί να προκαλέσει άγχος, στομαχικές διαταραχές και αϋπνία. Δεν τίθεται θέμα δαιμονοποίησης αυτού του ποτού, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι έχει και πολλά οφέλη. Αλλά αν δεν σας ταιριάζει, υπάρχει μια άλλη επιλογή με την ίδια ποσότητα καφεΐνης αλλά χωρίς αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Μιλάμε για το ρόφημα Μάτε (Yerba mate) και είναι πολύ συνηθισμένο σε ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως η Αργεντινή και η Χιλή. Σε αντίθεση με άλλα τσάγια, το Yerba Mate περιέχει ενώσεις όπως η ματεΐνη, η θεοβρωμίνη και η θεοφυλλίνη, οι οποίες παρέχουν μια ομαλή, παρατεταμένη ώθηση ενέργειας, μεγαλύτερη από άλλα ροφήματα. 

Επιπλέον, είναι αρκετά ασυνήθιστο να το καταναλώνετε, καθώς πίνεται σε ένα ειδικό μπολ που ονομάζεται mate, χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό καλαμάκι που ονομάζεται bombilla. Πιθανότατα έχετε δει περισσότερα από ένα άτομα στο δρόμο να πίνουν αυτό το έγχυμα με ένα θερμός με ζεστό νερό κάτω από τη μασχάλη τους.

Ποια τα οφέλη για την υγεία;

1. Αυξάνει την ενέργεια: Το Yerba mate παρέχει μια επιπλέον ώθηση ενέργειας λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε καφεΐνη, η οποία ονομάζεται ματεΐνη. Αυτό συνδέεται με αυξημένη εγρήγορση, βελτιωμένη συγκέντρωση, μειωμένη κόπωση και βελτιωμένη σωματική απόδοση.

2. Βελτιώνει τη διάθεση: Ορισμένες μελέτες συνδέουν το ζεύγος με την αύξηση του νευροδιαβιβαστή σεροτονίνης, η οποία μεταφράζεται σε ορμονική ισορροπία και γίνεται φυσικός σύμμαχος κατά της κακής διάθεσης, προκαλώντας αύξηση του αισθήματος ευτυχίας.

3. Βοηθά στην απώλεια βάρους: Το Yerba mate βοηθά στην τόνωση της οξείδωσης του λίπους λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε σαπωνίνες. Προάγει επίσης το αίσθημα κορεσμού, βοηθώντας ορισμένους ασθενείς να χάσουν βάρος. Η καφεΐνη, από την άλλη πλευρά, είναι ένα διεγερτικό που ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και αυξάνει την καύση θερμίδων.

4. Αντιοξειδωτική δράση: Το Yerba mate προσφέρει ένα ισχυρό μείγμα αντιοξειδωτικών που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από ορισμένους τύπους φλεγμονωδών και οξειδωτικών ασθενειών, καρδιαγγειακών παθήσεων και ηπατικών παθήσεων. Περιέχει πολυφαινόλες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων και των ιστών, συμβάλλοντας έτσι στην υγεία των αρτηριών.

5. Ελέγχει τα επίπεδα χοληστερόλης: Η κατανάλωση ματέ μπορεί να έχει επιπτώσεις στον μεταβολισμό των λιπιδίων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των επιπέδων τριγλυκεριδίων και της αύξησης της HDL χοληστερόλης, η οποία θεωρείται καλή χοληστερόλη. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ και στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.

6. Ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα: Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι το mate βοηθά στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, κάτι που μπορεί να είναι ευεργετικό για την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ανατροπή! Ο καφές είναι σύμμαχος ενυδάτωσης;

