Πόσο Sex and the City θα είναι χωρίς τη Samantha Jones;

Έχουν περάσει πάνω από δύο δεκαετίες από την πρεμιέρα του Sex and the City, και μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι πολλά έχουν αλλάξει από τότε που η Carrie, η Charlotte, η Miranda και η Samantha καταλάμβαναν τις τηλεοπτικές οθόνες μας με τα φανταχτερά ρούχα τους και την περιπετειώδη καθημερινότητά τους στη Νέα Υόρκη. Αν ήταν όμως κάτι που τράβηξε περισσότερο την προσοχή των θεατών όταν η σειρά έκανε το ντεμπούτο της τον Ιούνιο του 1998, αυτό ήταν ο τρόπος που απεικόνιζε τις σχέσεις και το σεξ. Τέσσερις φίλες μιλούσαν ανοιχτά και ειλικρινά για το σεξ και την οικειότητα, ανοίγοντας το δρόμο για τις σειρές που θα ακολουθούσαν.

Μετά την ανακοίνωση όπου επιβεβαιώνεται η επιστροφή του SATC, δεν είναι λίγοι οι φανατικοί της σειράς που ανυπομονούν για το καινούργιο κεφάλαιο των ηρωίδων. Οι Carrie, Miranda και Charlotte είναι έτοιμες να επιστρέψουν σε νέες περιπέτειες, έχοντας μπει πλέον στη δεκαετία των 50. Η απουσία της Samantha Jones (Kim Cattrall) όμως δεν μας κάνει παρά να αναρωτηθούμε πόσο Sex and the City θα είναι χωρίς την ηρωίδα που υποστήριξε όσο καμία άλλη τη γυναικεία σεξουαλική απελευθέρωση. Με αφορμή την αναβίωση της σειράς, συγκεντρώσαμε 5 λόγους για τους οποίους η Samantha ταυτίστηκε τόσο πολύ με τη σειρά και έδειξε ότι ήταν μία φεμινίστρια της pop κουλτούρας.

Η απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά

Σε όλη τη σειρά, η Samantha καθιστά απολύτως σαφές ότι η απόκτηση παιδιών δεν είναι στα σχέδιά της. Δεν το αποδίδει ούτε στην κοινωνική πίεση ούτε θεωρεί ότι με την απόφασή της αφήνει ένα κενό στη ζωή της - στην πραγματικότητα, γιορτάζει τη μοναδικότητά της. ["The Baby Shower," Αύγουστος, 1998]

Η αποδοχή και η αγάπη για το σώμα της

Ως μεγαλύτερη σε ηλικία από τις τέσσερις φίλες, η Samantha θρηνεί περιστασιακά όσα φέρνει το πέρασμα του χρόνου, από την εμμηνόπαυση έως τις ρυτίδες. Ωστόσο στην 4η σεζόν αποφασίζει να γιορτάσει το σώμα της βγάζοντας γυμνές φωτογραφίες, μια κατάφωρη απόρριψη της σεξιστικής έννοιας ότι οι γυναίκες πρέπει να ντρέπονται για το σώμα τους, ειδικά καθώς μεγαλώνουν. ["The Real Me," Ιούνιος, 2001]

Το δικαίωμα να ντύνεται όσο σέξι θέλει

Σε ένα στιγμιότυπο της ταινίας, ένας υπάλληλος τολμά να πει στη Samantha Jones τι είναι κατάλληλο να φορέσει μια μια γυναίκα στην ηλικία για να πάρει την αποστομωτική απάντηση "I'm fifty-fucking-two, and I will rock this dress". [Sex and the City 2, 2010]

Η σχέση με μικρότερο άντρα

Στην τηλεόραση (και στην πραγματική ζωή), συχνά βλέπουμε νεότερες γυναίκες να βγαίνουν με μεγαλύτερους άντρες. Σπάνια απεικονίζεται το αντίστροφο στην οθόνη και τείνει να ενισχύεται το μήνυμα ότι οι γυναίκες πρέπει δεν είναι πλέον επιθυμητές μετά από κάποια ηλικία. Αλλά όταν η Samantha φλερτάρει με τον 28χρονο Jerrod Smith, δεν τη σταματά το γεγονός ότι είναι αρκετά μεγαλύτερή του. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ότι είναι η πιο ουσιαστική σχέση της σειράς. ["Great Sexpectations," Ιούνιος, 2003]

Η αντιμετώπιση του σεξισμού στην αγορά εργασίας

Όταν η Samantha προσπαθεί να πάρει τη δουλειά από έναν μεγιστάνα ξενοδοχείων και ακούει ότι είναι απρόθυμος να προσλάβει γυναίκες, εξηγεί την απογοήτευση που αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλές γυναίκες στο χώρο εργασίας. Δεν μπορούν να φαίνονται πολύ ευαίσθητες, επειδή φοβούνται μήπως χάσουν την αξιοπιστία τους. Αλλά αν είναι πολύ στωικές, θα θεωρηθούν δύσκολες στη συνεργασία ή στην προσέγγιση. Παρ 'όλα αυτά, η Samantha είναι αποφασισμένη να πάρει τη δουλειά και τελικά το επιτυγχάνει, χωρίς να αλλάξει το ποια είναι. ["Belles of the Balls," Ιούλιος, 2001]