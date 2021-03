Όλα όσα γνωρίζουμε έως τώρα για το House of Gucci

Αφού πέρασε το hype που προκάλεσε η πρώτη κοινή φωτογραφία των Adam Driver και Lady Gaga ως vintage ζεύγος Gucci και έγιναν γνωστές οι πρώτες πληροφορίες για το House of Gucci στο οποίο πρωταγωνιστούν, ήρθε η ώρα να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. To σχετικά νέο -γιατί βρίσκεται στα σκαριά εδώ και μία δεκαετία- και φιλόδοξο πρότζεκτ του Ridley Scott αφηγείται την ιστορία του αείμνηστου Maurizio Gucci (Driver) και της πρώην συζύγου του, Patrizia Reggiani (Gaga), η οποία φέρεται να προσέλαβε εκτελεστή για να τον δολοφονήσει το 1995.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed της Sara Gay Forden που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια και έχει προσαρμοστεί στα τωρινά δεδομένα.

Το παρασκήνιο

Όταν ο 83χρονος σήμερα σκηνοθέτης, πρωτοπροσπάθησε να ασχοληθεί με την εν λόγω παραγωγή, στο σενάριο θα βοηθούσε η Andrea Berloff και τους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα κρατούσαν οι Angelina Jolie και Leonardo DiCaprio. Η κατάσταση δε λειτούργησε, στο τραπέζι έπεσαν τα ονόματα των Penelope Cruz και Margot Robbie, ενώ διακυβευόταν ακόμη και το όνομα του ίδιου του Scott με πιθανούς αντικαταστάτες τους Wong Kar-wai και την κόρη του, Jordan Scott. Εν τέλει, ο Scott "κλείδωσε" τη θέση του σκηνοθέτη πριν από 2 χρόνια, με τον Roberto Bentivegna να αναλαμβάνει τη συγγραφή.

