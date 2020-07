Πώς είναι στην καθημερινότητα ο μικρός πρίγκιπας George;

Μπορεί η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William να περνάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους μπροστά στον φακό, η αλήθεια, όμως, είναι ότι τα μέλη της οικογένειας που κλέβουν κατά κανόνα την παράσταση, είναι τα τρία παιδιά τους- οι πρίγκιπες George και Louis και η πριγκίπισσα Charlotte.

Η νονά του πρώτου, που είναι και τρίτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, εξήγησε, πριν λίγες μέρες, πώς είναι ο λιλιπούτειος γαλαζοαίματος στην καθημερινότητά του.

Η 60χρονη Julia Samuel, που έχει βαφτίσει τον George, μίλησε σχετικά στο podcast "How to Fail with Elizabeth Day"

"Είναι απίστευτος. Αστείος, χαρούμενος και θρασύς και η Diana θα τον αγαπούσε τόσο πολύ. Αυτό είναι αποκαρδιωτικό για όλους τους", είπε και συνέχισε με την αστεία παράδοση που ακολουθεί με το βαφτιστήρι της, για να αποτείνει φόρο τιμής στην αδικοχαμένη φίλη της. "Κάνω με τον George ό,τι ακριβώς έκανε και η Diana με εμάς. Τού κάνω δώρο ενοχλητικά παιχνίδια, που κάνουν πολύ θόρυβο, ή απαιτούν μεγάλη προσπάθεια για να συναρμολογηθούν ή να λειτουργήσουν", είπε.

Πηγή: madamefigaro.gr