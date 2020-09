Emily Ratajkowski | Η αποκάλυψη περί σεξουαλικής παρενόχλησης είναι (δυστυχώς) μία ακόμα γνώριμη ιστορία

Σε ένα άκρως προσωπικό κείμενο, με τίτλο "Buying Myself Back”, η Emily Ratajkowski αποφάσισε να μιλήσει μεταξύ άλλων στο New York Magazine για τη σεξουαλική παρενόχληση που βίωσε σε ηλικία 20 ετών από τον φωτογράφο Jonathan Leder. Το 29χρονο μοντέλο καταπιάστηκε με ζητήματα που αφορούν στην εικόνα, τη δύναμη και τη συγκατάθεση, σε έναν χώρο όπου όλα τα παραπάνω ήταν - τουλάχιστον μέχρι πρότινος - στη δικαιοδοσία όλων των άλλων πέραν των ίδιων των μοντέλων.

H Ratajkowski έφερε στο προσκήνιο ένα ταξίδι που είχε κάνει στο σπίτι του Leder στο Catskills για ένα "απλήρωτο editorial", κατά τη διάρκεια του οποίου πόζαρε τόσο με εσώρουχα όσο και χωρίς ρούχα, σύμφωνα με τις οδηγίες του πρώην ατζέντη της. Το μοντέλο είπε ότι ήταν "πολύ, πολύ μεθυσμένη" καθώς είχε πιει κρασί με τον Leder, όταν ο φωτογράφος την άγγιξε χωρίς συγκατάθεση ενώ καθόταν σε έναν καναπέ μαζί του μετά τη φωτογράφιση.

"Τα περισσότερα ήταν θολά εκτός από το συναίσθημα" γράφει η Ratajkowski, περιγράφοντας τη βίαιη κίνηση του Leder και το πόσο άσχημα ένιωσε εκείνη την στιγμή. Η Ratajkowski, απομάκρυνε το χέρι του και "δεν είπε λέξη" στον Leder, ο οποίος έφυγε. Είπε επίσης ότι κοιμήθηκε σε μία από τις κρεβατοκάμαρες που χρησιμοποίησαν για τη φωτογράφιση. "Ήμουν μπερδεμένη με το γεγονός ότι ο Jonathan έφυγε χωρίς να πει λέξη και τρομοκρατημένη ότι θα ξαναγυρνούσε" γράφει στο κείμενό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φωτογράφος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Ratajkowski όταν επικοινώνησε με έναν αρμόδιο από το New York Magazine, δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί της ήταν "υπερβολικά κουραστικοί και παιδιάστικοι". Σύμφωνα με το περιοδικό, πρόσθεσε: "Ξέρεις για ποιον μιλάμε σωστά; Αυτό είναι το κορίτσι που ήταν γυμνό στο περιοδικό Treats! Και χοροπηδούσε γυμνή στο βίντεο του Robin Thicke εκείνη την περίοδο. Ήταν θύμα;".

Σε μια δήλωση στο Insider, ένας εκπρόσωπος της Imperial Pictures Publishing, της εταιρείας όπου ο Leder είναι συνιδρυτής, έγραψε ότι ο φωτογράφος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του μοντέλου. "Είμαστε όλοι βαθιά ενοχλημένοι που διαβάζουμε τις τελευταίες (ψευδείς) δηλώσεις της κυρίας Ratajkowski προς το NY Mag στην ατελείωτη αναζήτησή της για δημοσιότητα" έγραψε ο εκπρόσωπος. Ο Leder είπε επίσης στη Daily Mail ότι οι ισχυρισμοί της Ratajkowski είναι "εντελώς ψευδείς".

"Η κορυφή του παγόβουνου"

Το 2017, ο κόσμος των περιοδικών και αρκετά brands γύρισαν την πλάτη στον Terry Richardson, καθώς ο φωτογράφος είχε κατηγορηθεί αρκετές φορές για σεξουαλική παρενόχληση. Τότε, αρκετοί insiders της μόδας είχαν αναρωτηθεί αν οι προσπάθειες της βιομηχανίας να αποστασιοποιηθεί από τον Richardson ήταν απλά μια προσπάθεια για να συγκαλυφθεί μια βαθύτερη κρίση. Θα γινόταν ο φωτογράφος το παράδειγμα ενός δράστη που έχει ήδη κατηγορηθεί για να φαίνεται ότι η βιομηχανία αναλαμβάνει δράση, όταν θα έπρεπε να υιοθετηθεί μια πολύ ευρύτερη και πιο συστηματική προσέγγιση.

Η Edie Campbell, ένα μοντέλο που έχει εμφανιστεί σε καμπάνιες των οίκων Chanel και Dior, μεταξύ άλλων, δήλωσε: "Η πραγματικότητα είναι ότι οι πύλες είναι ήδη ανοιχτές για τον Terry Richardson. Έχει ήδη συμπεριληφθεί μια φορά στη μαύρη λίστα και δεν είναι τόσο συναισθηματικό, ψυχολογικό ή εμπορικό άλμα να μπει ξανά. Η δυσκολία έγκειται στο να αντιμετωπίσουν τους άλλους ανθρώπους - αυτούς που αγκαλιάζονται από τη βιομηχανία της μόδας και που βρίσκονται ακόμα στην καρδιά της. Αυτό δεν θα επιλυθεί απλά με το να απαγορευτεί η συνεργασία με έναν φωτογράφο".

Η Katie Grand από το περιοδικό Love Marc Jacobs, που έχει συνεργαστεί ως στιλίστρια με μεγάλα brands, είχε γράψει σε ένα email: "Δεν θέλω να ακουστεί σαν να τον υπερασπίζομαι, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε μοντέλο έχει μια ιστορία ενός φωτογράφου, πελάτη, καλλιτεχνικού διευθυντή, στιλίστα που συμπεριφέρεται ακατάλληλα" (Πηγή: The New York Times).

Τα όρια που δεν μπαίνουν ποτέ και το ίδιο μοτίβο

Πολλές είναι οι εξομολογήσεις μοντέλων και ηθοποιών (υπόθεση Harvey Weinstein) και σχεδόν όλες έχουν μία κοινή γραμμή: τον φόβο. Η Amber Valetta είχε δηλώσει ότι στο πρώτο της casting στην Ιταλία, σε ηλικία 15 χρονών, της είχε ζητηθεί να βγάλει την μπλούζα της. Αργότερα, σε ηλικία 18-19 χρονών, στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας φωτογράφος της ζήτησε να της κάνει μασάζ και άρχισε να τρίβει το στήθος της. Η ιδία σκεφτόταν ότι το πιο σημαντικό, επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία δομών σε ολόκληρο τον κλάδο για την προστασία όλων των εμπλεκομένων, από τους στιλίστες μέχρι τα μοντέλα.

Κάνοντας μια αναδρομή στις περισσότερες αντικρούσεις που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε θύτης, η πιο συχνή είναι να θίξει τα "ελεύθερα ήθη" του θύματος. Η έννοια της συγκατάθεσης φαίνεται να είναι για πολλούς ένα ανεξερεύνητο και ασαφές πεδίο με αρκετές γκρίζες ζώνες. Μία γυναίκα που ποζάρει γυμνή, προφανώς (!) δεν έχει λόγο να αρνηθεί την οποιαδήποτε παρενόχληση ή ο λόγος της δεν έχει αξία. "My dress is not a yes" είναι μία από τις πιο συνηθισμένες φράσεις που δεν υπάρχει ρούχο με το οποίο φορώντας το μια γυναίκα συνενεί σε παρενόχληση. Η απάντηση του Leder, για το αν είναι θύμα η Emily Ratajkowski μόνο και μόνο επειδή ποζάρει χωρίς ρούχα εμπεριέχει την παγιωμένη αντίληψη ότι μια γυναίκα "δεν πρέπει να προκαλεί". Μόνο που η αυτοδιάθεση και η επιλογή για το πώς θέλει μια γυναίκα να δείξει και να χρησιμοποιήσει το σώμα της δεν νομιμοποιεί σε καμία περίπτωση τον βιασμό και τη σεξουαλική παρενόχληση.