Γιατί η Keira Knightley πιστεύει ότι πρέπει να πανικοβληθούμε για την κλιματική κρίση

Στο πλαίσιο μιας ειδικής σειράς βίντεο, το Extinction Rebellion ξεκίνησε μια ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους με τίτλο Climate Crisis and Why We Should Panic. Γραμμένο, σκηνοθετημένο και σχεδιασμένο από τη Miritte Ben Yitzchak και με τη φωνή της Keira Knightley, το clip προτρέπει τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα ολοένα και αυξανόμενα ζητήματα του πλανήτη που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Στο βίντεο, η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η ανθρώπινη συμπεριφορά στον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών της κλιματικής αλλαγής και του τρόπου με τον οποίο θα επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους: "Ζούμε αξιοσημείωτες στιγμές, μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία του πλανήτη μας, αλλά φαίνεται να κινούμαστε προς ένα καταστροφικό μέλλον αντί να αδράξουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε ", δηλώνει.

Σχετικά με τη συμμετοχή της στο project, η Keira σχολιάζει: "Θέλω να μιλήσω για την υποστήριξη του Extinction Rebellion. Το να προσφέρω τη φωνή μου στο πιο επείγον ζήτημα της εποχής μας φαντάζει ως ο πιο σωστός τρόπος για να πάρω θέση, με την ελπίδα ότι μπορούμε να αφήσουμε έναν κόσμο που αξίζει να ζήσουν τα παιδιά μας".