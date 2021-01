Κυκλοφορεί ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη Ruth Bader Ginsburg

Ένα νέο ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στη ζωή, τη δουλειά και την κληρονομιά της Ruth Bader Ginsburg έρχεται τον Φεβρουάριο, περίπου πέντε μήνες μετά το θάνατό της.

Το ντοκιμαντέρ που φέρει τον τίτλο RUTH: Justice Ginsburg in Her Own Words, θα αφηγηθεί την καριέρα και τους προσωπικούς θριάμβους της θρυλικής RBG μέσα από αποσπάσματα από συνεντεύξεις και εμφανίσεις της. Θα παρουσιάσει επίσης ορισμένες από τις υποθέσεις της και θα περιλαμβάνει σχόλια από πρώην συναδέλφους.

"Εκείνες τις μέρες, είχα τρία θέματα εναντίον μου: Το ένα ήταν ότι ήμουν Εβραία, το άλλο ότι ήμουν γυναίκα. Και ότι είχα μια τετράχρονη κόρη" ακούγεται να λέει η πρωτοπόρος των δικαιωμάτων των γυναικών, σε ένα βίντεο.

Τη σκηνοθεσία του RUTH υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Freida Lee Mock, η οποία είναι γνωστή για την επιλογή γυναικών στα projects της. Για την RBG, αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που η ιστορία της μεταφέρεται στην οθόνη. Το 2018, το ντοκιμαντέρ RBG, σε σκηνοθεσία των Julie Cohen και Betsy West, ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε το On the Basis of Sex, μία βιογραφία με πρωταγωνίστρια τη Felicity Jones, καθώς η Ginsburg χαράζει την καριέρα της ως δικηγόρος και νεαρή μητέρα.

Δείτε το τρέιλερ

