Πρίγκιπας Φίλιππος | Όλες οι λεπτομέρειες για την κηδεία του

Ο πρίγκιπας Φίλιππος πριν τον θάνατο του είχε αφήσεις σαφείς οδηγίες για την κηδεία του, ενώ λόγω του αξιώματός του υπάρχει και το πρωτόκολλο που ορίζει όλες τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το βρετανικό Παλάτι- δεδομένων και των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας- δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα την ημερομηνία και το πρόγραμμα της κηδείας εφόσον όχι μόνο το κοινό δεν θα μπορέσει να αποχαιρετήσει τον δούκα αλλά θα επιτραπούν μόνο 30 φίλοι και συγγενείς στην κηδεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής Daily Mail, όλα δείχνουν ότι η Μεγάλη Βρετανία θα θρηνήσει τον πρίγκιπά της 8 μέρες πριν την κηδεία, με πιθανότερη ημερομηνία για την κηδεία να είναι το Σάββατο 17 Απριλίου.

Με ανακοίνωσή του το The College of Arms δήλωσε ότι το φέρετρο του Φίλιππου δεν έχει μεταφερθεί στο Chapel Royal λόγω των μέτρων κατά του covid αλλά παραμείνει στο Windsor Castle μέχρι την κηδεία του που θα πραγματοποιηθεί στο St George Chapel.

To φέρετρο είναι ντυμένο με τα προσωπικά του διακριτικά με αναφορές στη δανέζικη και ελληνική καταγωγή του αλλά και με ένα στεφάνι από τη βασιλική οικογένεια. Δίπλα του θα κάνουν αγρυπνία, σύμφωνα με την παράδοση, τα παιδιά του Κάρολος, Άννα, Andrew και Edward.

Την ημέρα της κηδείας, το φέρετρο θα κουβαλήσουν οι First Battalion Grenadier Guards και θα μεταφερθεί- μετά από επιθυμία του Φίλιππου- με την άμαξα που μετέφερε και την βασίλισσα Victoria στην τελευταία της κατοικία το 1901.

Δώδεκα ψάλτες που είναι γνωστοί ως ‘lay clerks’ θα ψάλλουν την ακολουθία ενώ μια καμπάνα θα χτυπάει σε όλη τη διάρκεια ενώ θα υπάρχουν και γκαιντιέρηδες του βασιλικού Ναυτικού που θα παίζουν γκάιντα, εφόσον ο Φίλιππος έχει ζητήσει στρατιωτική κηδεία. Πεζοναύτες θα μεταφέρουν στη συνέχεια το φέρετρο μέσα στην εκκλησία όπου θα περιμένει ο κοσμήτορας του Windsor και ο αρχιεπίσκοπος του Canterbury.

Tο φέρετρο του θα τοποθετηθεί σε σημείο της εκκλησία όπου έχουν ταφεί οι περισσότεροι μονάρχες της Μεγάλης Βρετανίας και θα παραμείνει στο Royal Vault μέχρι τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, όταν θα ταφούν κανονικά μαζί.

Ένας από τους ύμνους που είχε ζητήσει ο Φίλιππος θα είναι και το "For Those In Peril On The Sea" ενώ στο τέλος της τελετής θα διαβαστεί το κείμενος 'ashes to ashes' ενώ θα ακούγεται μια μελωδία από την γκάιντα.

Την ημέρα μετά την κηδεία, οι σημαίες θα υψωθούν ξανά στους ιστούς ενώ το Παλάτι θα παραμείνει σε πένθος για ακόμα τρεις εβδομάδες.

Πηγή: MadameFigaro.gr