Elliott Gould | Όταν ο μπαμπάς του Ross και της Monica από τα Φιλαράκια ήταν παντρεμένος με τη Barbra Streisand

Ο Elliott Golud πρόσεξε για πρώτη φορά τη Barbra Streisand στην audition που έκανε για την παράσταση του Broadway 'I Can Get It For You Wholesale' το 1962. Εκείνος είχε ήδη τον πρωταγωνιστικό ρόλο και μετά την audition της εκείνη ήταν τόσο αγχωμένη που είπε το τηλεφωνό της δυνατά ώστε να την καλέσουν. Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του, ο Gould το θυμήθηκε και της τηλεφώνησε.

Η Streisand τον προσκάλεσε σε ένα μαγαζί για να την ακούσει να τραγουδά αλλά εκείνος δεν πήγε. Της είπε ότι σίγουρα θα πάρει τον ρόλο και θα συναντηθουν στο θέατρο. Κι έτσι έγινε. Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν και το 1966 καλωσόρισαν το γιο τους, Jason Gould.

Τα πρώτα χρόνια

Όταν γνωρίστηκαν κανείς δεν ήταν ιδιαίτερα διάσημος, γρήγορα όμως η Streisand κέρδισε μεγάλη φήμη κι ο Gould συχνά αποκαλούταν ως "κύριος Streisand”. Τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους έμεναν σε ένα μικρό διαμέρισμα και μοιράζονταν ένα μονό κρεβάτι. Χρόνια μετά, ο ηθοποιός θα παραδεχόταν ότι παρά το γεγονός ότι στο σπίτι υπήρχε ποντίκι, οι καλύτερες αναμνήσεις του είναι από εκείνη την εποχή "όταν μέναμε μαζί πριν παντρευτούμε”.

Το διαζύγιο

Το ζευγάρι χώρισε το 1969 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε δύο χρόνια μετά, το 1971. Ένας από τους λόγους που χώρισαν ήταν η δόξα και η φιλοδοξία της Barbra. Σύμφωνα με τον Gould "ήταν δύσκολο να είσαι παντρεμένος με κάποιον που ήταν παντρεμένος με την επιτυχία του”, όπως είχε πει στην Instedepend ενώ η σχέση τους "είχε πάει όσο μακριά μπορούσε να πάει”.

Η Streisand είχε παραδεχτεί σε ένα αφιέρωμα του περιοδικού Time για τον πρώην σύζυγό της ότι δεν ενδιαφερόταν για τα προβλήματά του: "Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν. Οι γάμοι ανάμεσα σε ανθρώπους που ασχολούνται με τον εαυτό τους είναι δύσκολοι. Είναι πιο ασφαλές για τους ηθοποιούς να μην παντρεύονται μεταξύ τους”.

Ο Gould είχε πει για τον γάμο του με την Streisand: "Ο γάμος με την Barbra ήταν μια φανταστική εμπειρία. Είχε πολύ σουφλέ σοκολάτας και τέτοια πράγματα αλλά ήταν επίσης και σαν ένα μπάνιο λάβας”.

Μετά το διαζύγιό τους, οι δύο ηθοποιοί κράτησαν φιλικές σχέσεις με την σταρ να παραδέχεται στους New York Times πως "όταν αγαπάς κάποιον γίνεται μέρος αυτού που ήσουν και επομένως μέρος αυτού που είσαι”.

Ο Gould είχε προσπαθήσει να εξηγήσει σε συνέντευξη του στο CBS Sunday Morning τους λόγους που είχαν χωρίσει: "Δεν ωριμάζαμε μαζί και ο λόγος είναι ότι εκείνη έγινε πιο σημαντική από το εμείς”, ενώ αργοτερα σε μια συζήτησή τους για τον γάμο τους της είχε πει "τα πήγαμε καλά. Το κάναμε πολύ γρήγορα και κανείς δεν έχει αυτό που έχουμε. Υπάρχεις εσύ, εγώ και το παιδί μας”.

Μετά το διαζύγιο

Ο Gould παντρεύτηκε το 1973 την ηθοποιό Jennifer Bogart και την παντρεύτηκε ξανά το 1978. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Samuel και την Molly, και τελικά πήραν διαζύγιο του 1989. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε ξανά στα 90s οταν συμμετείχε στη σειρά Τα Φιλαράκια, υποδυόμενος τον πατέρα της Monica και του Ross, Jack Geller.

Η Streisand παντρεύτηκε τον ηθοποιό James Brolin το 1998 και από τότε το ζευγάρι παραμένει μαζί.