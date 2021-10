H Cher μηνύει τη χήρα του Sonny Bono για 1 εκατομμύριο δολάρια

Μπορεί μέχρι τώρα η Cher να είχε καλές σχέσεις με την τελευταία σύζυγο του Sonny Bono, αφού η Mary Bono, μάλιστα, την είχε καλέσει στην κηδεία του, δίνοντάς της την ευκαιρία να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, όμως σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η σχέση τους περνάει κρίση.

Ειδικότερα, η 75χρονη τραγουδίστρια αποφάσισε να καταφύγει στο δικαστήριο, μηνύοντας τη Mary Bono για 1 εκατομμύριο δολάρια και υποστηρίζοντας πως η τελευταία δεν της παραχωρεί τα δικαιώματα διάσημων τραγουδιών της από την εποχή του 1960. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Cher, η χήρα του Sonny τής κρατάει το μερίδιό της από τα πνευματικά δικαιώματα των επιτυχιών "I Got You Babe" και "The Beat Goes On".

Μέτα το διαζύγιο της Cher με τον Sonny το 1975, το πρώην ζευγάρι στη ζωή και στη δουλειά είχε αποφασίσει να χωρίσει διά του δύο τα έσοδα από τις ηχογραφημένες επιτυχίες, κάτι που η τελευταία σύζυγός του κατάφερε να αλλάξει, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το πώς συνέβη αυτό.

Τη δεκαετία του '60 ο Sonny και η Cher ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα τραγουδιστικά δίδυμα, συγκεντρώνοντας ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία με την εκπομπή τους "The Sonny & Cher Comedy Hour" στις αρχές των '70s. Μετά τον χωρισμό τους, η Cher συνέχισε με τη σόλο καριέρα της, ενώ εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες - το 1988 κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου- , ενώ ο Sonny αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική, καταφέρνοντας να γίνει δήμαρχος της περιοχής Palm Springs αλλά και μέλος του Κογκρέσου. Ο ίδιος σκοτώθηκε σε ηλικία 63 ετών ύστερα από ένα ατύχημα στο σκι το 1998, με τη σύζυγό του να αναλαμβάνει τη θέση του στην πολιτική μέχρι το 2013.