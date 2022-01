Βασίλισσα Ελισάβετ | Το 2022 είναι η πρώτη χρονιά που δε θα έχει στο πλευρό της τον πρίγκιπα Φίλιππο

Με το 2021 να συγκαταλέγεται στις χειρότερες χρονιές της βασίλισσας Ελισάβετ και γενικότερα της βασιλικής οικογένειας, δεδομένου ότι μεταξύ άλλων μέσα στο έτος που πέρασε αναγκάστηκαν να αποχαιρετήσουν τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, το 2022 είναι η πρώτη χρονιά που η μονάρχης δε θα έχει στο πλευρό της τον σύζυγό της.

Και μπορεί εξαιτίας του κορονοϊού, η βασίλισσα Ελισάβετ να πέρασε τις ημέρες των Χριστουγέννων στο Κάστρο του Windsor, όπως συνέβη και την περσινή χρονιά, όμως αυτή τη φορά το έκανε χωρίς τον πολυαγαπημένο της σύζυγο. "Ήταν ο βράχος της και τον είχε στο στο πλευρό της τις περισσότερες ημέρες της 70ετούς βασιλείας της και πολύ πιο πριν", δηλώνει πηγή κοντά στο περιβάλλον της βασίλισσας, ώστε να υπογραμμίσει τη σημαντική απώλεια.

"Θα της λείψει βαθιά η συντροφιά του, όμως η βασίλισσα Ελισάβετ είναι ένας στωικός άνθρωπος", ανέφερε η πηγή στο περιοδικό People. Μην ξεχνάμε πως η μονάρχης είχε τη δυνατότητα να περάσει αρκετό χρόνο με τον αγαπημένο της, πριν από τον θάνατό του στο Κάστρο του Windsor, όπου διέμεναν λόγω κορονοϊού, συνεπώς όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν τον χρόνο να τον αποχαιρετήσουν.

"Ο τρόπος με τον οποίο πέθανε, τόσο γαλήνια, υπήρξε ένας φυσικός τρόπος στο πώς έφυγε", είπε χαρακτηριστικά η βασιλική βιογράφος Sally Bedell Smith, που έχει υπογράψει το βιβλίο "Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch". "Είμαι σίγουρη πως είχε πολύ χρόνο να προετοιμαστεί γι' αυτό. Βέβαια, δε νομίζω πως κάποιος πρέπει να υποτιμά αυτό, όσο ανθεκτική, όση πίστη να έχει, όσο δυνατή κι αν είναι, αυτός είναι ένας σύμβουλος που δεν θα είναι πια εκεί", αναφέρει η Smith.

Και όπως δηλώνουν φίλοι της βασίλισσας Ελισάβετ, τον τελευταίο καιρό δε μένει ποτέ μόνη της, καθώς αρκετά άτομα από τον στενό της κύκλο τη συντροφεύουν στο δείπνο και μέσα στην ημέρα της. "Όπως κι αν νιώθει, η βασίλισσα Ελισάβετ θέλει να προχωράει τη ζωή της όσο χαρούμενα γίνεται", υπογραμμίζει πηγή στο κοντινό περιβάλλον του Παλατιού.

Φέτος τα Χριστούγεννα, η μονάρχης πέρασε τις γιορτινές ημέρες στο Κάστρο του Windsor εξαιτίας του κορονοϊού, -και όχι στο Sandringham Estate, όπως ήταν κανονισμένο,- μαζί με τον γιο της, πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του, Καμίλα Πάρκερ, στην οποία πριν από λίγες ημέρες χάρισε έναν νέο τιμητικό τίτλο, γεγονός που αποδεικνύει την εκτίμησή της για τη δούκισσα της Κορνουάλης.