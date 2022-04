Η κατάρρευση της Καμίλα μία ημέρα πριν από το γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο

Δεκαεφτά χρόνια πέρασαν από την ημέρα του γάμου του πρίγκιπα Καρόλου και της δούκισσας της Κορνουάλης, Καμίλα, με τις φωτογραφίες από τη σημαντική στιγμή τους να μαρτυρούν πως όλα πήγαν μια χαρά. Ή έτσι τουλάχιστον ήθελαν να πιστεύουμε, αφού σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο συνέβησαν αρκετές αναποδιές μέχρι το ζευγάρι να πει επίσημα το "ναι".

Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από λίγες ημέρες, η Καμίλα φοβόταν πολύ πως ο λαός που θα συγκεντρωνόταν έξω από το δημαρχείο στο Windsor, θα τη γιούχαρε, δεδομένου του ότι μέχρι τότε στο μυαλό των ανθρώπων ήταν το τρίτο πρόσωπο που χώρισε την αδικοχαμένη πριγκίπισσα Diana από τον πρίγκιπα Κάρολο.

Πέρα, όμως, από τον φόβο που την κυρίευε, συνέβησαν και κάποια άλλα γεγονότα που την έκαναν να πιστεύει πως ο γάμος αυτός δεν έπρεπε να γίνει. Σύμφωνα με την Tina Brown και το νέο της βιβλίο, The Palace Papers: Inside the House of Windsor - the Truth and the Turmoil, ο θάνατος του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ που έλαβε χώρα την ημέρα του γάμου, καθυστέρησε την τελετή, αφού η βασίλισσα Ελισάβετ υποχρέωσε τον πρίγκιπα Κάρολο να ταξιδέψει στο Βατικανό για να την εκπροσωπήσει.

Συνεπώς, το γεγονός πως η τελετή πραγματοποιήθηκε 24 ώρες αργότερα σε συνδυασμό με τα δημοσιεύματα των ταμπλόιντ που ανέφεραν πως η βασίλισσα δεν θα παραβρισκόταν στον γάμο, οδήγησαν την Καμίλα να κυριευθεί από το στρες της και να καταρρεύσει. "Είχε αναπτύξει μία χρόνια κατάσταση ιγμορίτιδας και πέρασε το σαββατοκύριακο με τις φίλες της να τη φροντίζουν για τα νεύρα της. Την ημέρα του γάμου, έπρεπε να την πείσουν για να σηκωθεί από το κρεβάτι", αναφέρει η Brown στο βιβλίο της.

Παρόλα αυτά, η ίδια κατάφερε να επιβληθεί στον εαυτό της και να εμφανιστεί στο δημαρχείο για τον πολιτικό γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο στις 12.30. "Σε ηλικία 57 ετών, αστίλβωτη, ανερυθρίαστη, ήταν κάποια που η Diana δεν μπορούσε ποτέ να γίνει: η γυναίκα την οποία ο πρίγκιπας Κάρολος ήθελε από την αρχή", πρόσθεσε η Brown.