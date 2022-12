Sharon Stone | H εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Η Sharon Stone βρέθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου 'Red Sea' που πραγματοποιείται στη Σαουδική Αραβία, μαζί με πλήθος celebrities, ανάμεσα στους οποίους ο Guy Ritchie, η Priyanka Chopra, ο Andy Garcia, ο Oliver Stone, η Michelle Rodriguez, η Frieda Pinto, η Lucy Hale και ο Scott Eastwood.

Η διάσημη ηθοποιός πόζαρε στην πρεμιέρα του 'What’s Love Got to Do With It?' με μια glamorous Monsoori δημιουργία που είχε συνδυάσει με μαύρα γάντια.

Η σταρ πρόσφατα είχε μοιραστεί με τους fans της στο Instagram την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, όταν μετά από μια λάθος γνωμάτευση, κατάλαβε ότι έχει ένα ινομύωμα που πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα. "Μόλις είχα μία ακόμη λανθασμένη διάγνωση και επέμβαση" είχε γράψει εξηγώντας πως αναγκάστηκε να λάβει διπλή επισκληρίδιο αναισθησία, καθώς δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο.

Η Stone είχε αποκαλύψει και στο βιβλίο της "The Beauty of Living Twice" για την επέμβαση που είχε κάνει στο στήθος για να αφαιρέσει κάποιους καλοήθεις όγκους, με τους οποίους είχε διαγνωστεί. Την ίδια χρονιά με την επέμβαση, μάλιστα,είχε υποστεί εγκεφαλικό και εγκεφαλική αιμορραγία, φτάνοντας πολύ κοντά στον θάνατο.