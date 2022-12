Βασιλιάς Κάρολος | Απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα με τον Daniel Craig, τον Tom Hardy και άλλους Α-list stars

Λίγες μόλις ώρες πριν ο βασιλιάς Κάρολος αναγγείλει τον πρώτο χριστουγεννιάτικο λόγο ως ο νέος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους Βρετανούς και τα μέλη της κοινοπολιτείας, ο επίσημος λογαριασμός του Παλατιού στο Instagram δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τον βασιλιά και καταξιωμένους A-list stars να απαγγέλουν απόσπασμα από το δημοφιλές εορταστικό ποίημα του Αμερικανού συγγραφέα Clement Clarke Moore "A Visit from St. Nicholas".

Στο γιορτινό στιγμιότυπο εμφανίζεται ο βασιλιάς Κάρολος μπροστά από ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο καθώς απαγγέλει μερικούς στοίχους του λογοτεχνικού έργου. Με ανάλογη γιορτινή διάθεση συμμετέχουν μαζί του η βασιλική σύζυγός Καμίλα, όπως επίσης και οι χολιγουντιανοί αστέρες Daniel Craig, Tom Hardy, Judi Dench και Maggie Smith.

Όπως αναγράφεται στην λεζάντα της δημοσίευσης, το βίντεο γυρίστηκε τα Χριστούγεννα του 2020, με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού ιδρύματος Actor's Benevolent Fund, το οποίο ιδρύθηκε το 1882 για την υποστήριξη ηθοποιών και σκηνοθετών που αδυνατούν να εργαστούν λόγω προβλημάτων υγείας ή προχωρημένης ηλικίας. Ο Κάρολος έγινε ο βασιλικός προστάτης του φιλανθρωπικού ιδρύματος το 2000, αφού αντικατέστησε τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία κατείχε το εν λόγω ρόλο επί 47 χρόνια.

Το ποίημα "A Visit from St. Nicholas", ευρύτερα γνωστό ως "The Night Before Christmas" και "Twas the Night Before Christmas", είναι το δημοφιλές λογοτεχνικό έργου που πρωτοδημοσιεύτηκε ανώνυμα το 1823 και αργότερα αποδόθηκε στον Clement Clarke Moore, ο οποίος το έγραψε το 1837. Το ποίημα έχει χαρακτηριστεί "αναμφισβήτητα οι πιο γνωστοί στίχοι που γράφτηκαν ποτέ από Αμερικανό" και είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για ορισμένες από τις αντιλήψεις για τον Άγιο Βασίλη από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ανταλλαγής εορταστικών δώρων τα Χριστούγεννα.