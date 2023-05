Ο βασιλιάς Κάρολος ποζάρει με τους διαδόχους, William και George

Μία εβδομάδα μετά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου, το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα δυο ακόμα επίσημα πορτραίτα από την ημέρα. Στο ένα απ' αυτό, ο νέος βασιλιάς ποζάρει με τους διαδόχους του βασιλικού θρόνου της Μεγάλης Βρετανίας, τον γιο του πρίγκιπα William και τον εγγονό του, πρίγκιπα George.

"Ο βασιλιάς με τον πρίγκιπα της Ουαλίας και τον πρίγκιπα George της Ουαλίας στην αίθουσα του θρόνου στο Buckingham Palace την ημέρα της στέψης", γράφει η λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία. Στο πορτραίτο ο βασιλιάς Κάρολος ποζάρει φορώντας το στέμμα του και τον μανδύα Robe of Estate, ενώ κρατά την σφαίρα και το σκήπτρο του. Η καρέκλα του θρόνου στην οποία κάθεται χρονολογείται από το 1902, οπότε και κατασκευάστηκε για τον τότε μέλλοντα βασιλιά Γεώργιο Ε΄ και τη σύζυγό του, βασίλισσα Μαίρη.

Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας George στεκόταν στο πλευρό του παππού του φορώντας τη στολή του Page of honour (του βασιλικου συνοδού, δηλαδή), αφού είχε αναλάβει αυτόν τον ρόλο στη διάρκεια της τελετής στέψης, ενώ ο πρίγκιπας William στεκόταν από την άλλη πλευρά φορώντας τον δικό του επίσημο μανδύα.

Η δεύτερη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα απεικονίζει τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα μαζί με τα 8 παιδιά που είχαν επιλεγεί ως Pages of Honour, ανάμεσά τους ο πρίγκιπας George αλλά και οι τρεις εγγονοί της Καμίλα- Freddy Parker Bowles, Gus Lopes και Louis Lopes. Επίσης, στο πορτραίτο απεικονίζονται και οι Ladies in Attendance της βασίλισσας, ρόλο που είχαν αναλάβει η αδελφή της Annabel Elliot και η φίλη της, Fiona Mary Petty-Fitzmaurice, Marchioness of Lansdowne.