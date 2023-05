Kate Middleton | "Φέρεται στον William λες και είναι το 4ο παιδί της"

Ύστερα από την αποκάλυψη του Tom Quinn που πρόσθεσε στο βιβλίο του σχετικά με τους τσακωμούς του πρίγκιπα William και της Kate Middleton, ο διάσημος Βρετανός συγγραφέας δήλωσε στο Express.co.uk. πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει τον τρόπο της για να αντιμετωπίζει τον σύζυγό της. "Η Kate φέρεται στον William σαν το τέταρτο παιδί της γιατί έχει μία τάση να εμφανίζει tantrums", είπε χαρακτηριστικά ο Quinn σχετικά με τις πληροφορίες που έμαθε από μία πηγή από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας.

Ήδη ο πρίγκιπας Harry στο βιβλίο του είχε αναφερθεί σε ένα επιθετικό περιστατικό ανάμεσα στον αδερφό του και τον ίδιο, με πηγές να αναφέρουν πως ο πρίγκιπας William είναι πράγματι οξύθυμος. Ειδικότερα, ο Quinn υπογράμμισε πως ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας τσακώνονται όπως κάθε άλλο ζευγάρι, δεδομένου ότι ο γάμος τους δεν είναι τέλειος, ανεξάρτητα από αυτό που θέλουν να δείχνουν. "'Εχουν απίστευτους τσακωμούς. Όμως, εκεί που κάποια ζευγάρια τσακώνονται και πετάνε βαριά βάζα ο ένας στον άλλο, ο William και η Kate πετάνε μαξιλάρια ο ένας στον άλλο. Είναι πάντα υπό έλεγχο", δήλωσε.

Μάλιστα, ο Quinn είχε γράψει στο βιβλίο του "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" πως το ζευγάρι ακολουθεί τη λογική της βασίλισσας Ελισάβετ "μην παραπονεθείς, μην εξηγείς". "Δεδομένου ότι ο William υιοθετεί τους τρόπους συμπεριφοράς της γιαγιάς του και η Kate είναι πολύ καλή στο να μην παραπονιέται, και οι δύο είναι κολλημένοι στο θέμα που έκανε τη βασίλισσα Ελισάβετ μια τόσο αξιοσημείωτη μονάρχη", συμπλήρωσε ο συγγραφέας.

Η πρόσφατη εμφάνισή τους στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου έκανε το πλήθος να ανυπομονεί για τη στιγμή που θα αναλάβουν τον βρετανικό θρόνο, αφού πράγματι θα φέρουν έναν αέρα ανανέωσης στον θεσμό, που και ο ίδιος ο William κατά κάποιο τρόπο θεωρεί απαρχαιωμένο.