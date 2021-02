Bridgerton x Phenomenal | Οι ατάκες της δημοφιλής σειράς τυπωμένες σε φούτερ

Οι fans του Regé-Jean Page θα χαρούν να μάθουν ότι η θρυλική πλέον ατάκα του δούκα από τη σειρά Bridgerton του Netflix - I burn for you - θα μείνει ανεξίτηλη σε ένα φούτερ. Σε μια νέα συνεργασία με το Phenomenal, το lifestyle brand που έχει δεσμευτεί να ευαισθητοποιεί σε παγκόσμια και κοινωνικά θέματα, η συλλογή επιδιώκει να "ενισχύσει τους δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες της σειράς και να τιμήσει τη διαφορετικότητα του casting", σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

"Το Bridgerton συμβολίζει τα μηνύματα του Phenomenal γύρω από τη φιλοδοξία για το 2021 συγκεντρώνοντας δυναμικούς, γυναικείους χαρακτήρες που δεν συμμορφώνονται με τις περιορισμένες απόψεις της κοινωνίας για το πως πρέπει να είναι οι γυναίκες".

Η συλλογή κυκλοφορεί με τέσσερα διαφορετικά looks και σκοπεύει να επεκταθεί σε στο μέλλον. Κάθε μπλούζα διαθέτει ένα απόσπασμα από τη σειρά, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου χαιρετισμού της Lady Whistledown, "Dear Reader" (μτφρ. Αγαπητέ Αναγνώστη), και της δήλωσής της, "If there’s a scandal, I shall uncover it" (μτφρ. Εάν υπάρχει σκάνδαλο, θα το αποκαλύψω).

Η Phenomenal είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τη Meena Harris - την ανιψιά της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Kamala Harris - και στα τέσσερα χρόνια που υπάρχει διοργανώνει εκστρατείες επικεντρωμένες σε ακτιβιστικές δράσεις. Οι προηγούμενες καμπάνιες περιλαμβάνουν προϊόντα με τη φράση "Phenomenal Voter" και "Phenomenally Black".