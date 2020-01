Το Scandi-style είναι το big thing που κυριαρχεί πλέον στη μόδα

Pernille Teisbaek, Celine Aagaard, Darja Barannik, Tine Andrea και πολλές ακόμα γυναίκες αποτελούν το πιο πολλά υποσχόμενο -που ήδη δίνει έμπνευση- fashion crowd του πλανήτη. Ο λόγος για τη σκανδιναβική μόδα και τα αντίστοιχα it-girls που πολλοί πιστεύουν ότι έχουν αντικαταστήσει το parisian chic και έχουν κάνει το scandi style πιο δημοφιλές, πιο αξιοζήλευτο και σίγουρα πιο επίκαιρο. Όλα ξεκίνησαν με το nordic design (που δεν είναι κάτι νέο, μιας και επηρεάζει το design διεθνώς από τη δεκαετία του '50) και την αφαιρετική, μίνιμαλ λογική του, που σιγά σιγά από την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση, αποτυπώθηκε και στη μόδα και γρήγορα έγινε το rising star του χώρου.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε μια εποχή που ο κόσμος μοιάζει κουρασμένος από την υπερβολική πληροφορία, σε μια εποχή που το μάτι αποζητά μια normocore προσέγγιση σε όλα, το σκανδιναβικό στιλ δεν υπήρχε περίπτωση να μην κυριαρχήσει τελικά και στη μόδα. Το laid back στιλ του και οι γυναίκες που έχουν ένα cool attitude βαθιά ριζωμένο στο DNA τους, δείχνουν εδώ και μερικές σεζόν ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και κάπως διαφορετικά, πιο χαλαρά, πιο αβίαστα και σίγουρα πιο απλά και μίνιμαλ.

Παρόλο που στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης μπορεί κανείς να δει πολλά, διαφορετικά στοιχεία, το σκανδιναβικό στιλ στη μόδα έχει μερικά πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μοιράζονται όλες οι γυναίκες που το εκπροσωπούν και που πηγάζει από τα κοινά τους βιώματα.

Ακολουθούν οι κανόνες του σκανδιναβικού στυλ έτσι όπως τους έχουν ορίσει οι πιο κομψές εκπρόσωποί του.

Less is more

Το απλό δεν σημαίνει βαρετό. Στην πραγματικότητα μπορεί να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι γυναίκες που ασπάζονται αυτό το στυλ επιλέγουν μονοχρωμίες και ως επί το πλείστον καθαρές γραμμές. Η υψηλή αισθητική τους βέβαια βοηθάει στο να δημιουργούν σύνολα με εξαιρετικά προσωπικό χαρακτήρα και έτσι ακόμα και όταν φορούν ένα μπεζ σακάκι με jeans και T-shirt καταφέρνουν να το κάνουν "δικό τους" με έναν μοναδικό τρόπο.

Τα αξεσουάρ είναι λίγα και καλά

Η Coco Chanel επέλεγε πολλά κοσμήματα και συνήθιζε να αναμιγνύει τα faux με τα αληθινά που είχε στη συλλογή της. Παρόλα αυτά επέμενε πως μια γυναίκα, πριν φύγει από το σπίτι, πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αφαιρέσει τουλάχιστον ένα αξεσουάρ. Αν και το στιλ τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό της Chanel, τα scandi girls φαίνεται πως έχουν κάνει πράξη τη συμβουλή της δημιουργού. Φροντίζουν να φορούν κοσμήματα και άλλα αξεσουάρ, δεν λένε όχι στα statement κομμάτια, όμως ποτέ δεν υπερβάλλουν με το mix 'n' match. H Celine Aagaard μιλώντας πρόσφατα στο Porter, αποκάλυψε πως στην πραγματικότητα έχει λίγα ρούχα, αλλά επειδή ακριβώς έχει επενδύσει σε αξεσουάρ-κλειδιά, καταφέρνει να κάνει κάθε σύνολο μοναδικό.

Η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα

Τη βάση της βιωσιμότητας φαίνεται πως έχουν εμπεδώσει και εφαρμόσει πλήρως αυτές οι γυναίκες στην καθημερινότητα και το στυλ τους. Είναι mindful shoppers και επιλέγουν βασικά, κλασικά και ποιοτικά ρούχα και αξεσουάρ. Η Pernille Taisbaek διευκρινίζει πως δεν αναφέρεται απαραίτητα σε designer κομμάτια αλλά σε προσεκτικά επιλεγμένα που μπορεί να έχουν απόλυτα προσιτή τιμή, όμως τυχαίνει να είναι φτιαγμένα από καλής ποιότητας υλικά και να έχουν διαχρονικό χαρακτήρα.

Η άνεση είναι νούμερο ένα προτεραιότητα

Οι σκανδιναβικές χώρες είναι οι πιο ευτυχισμένες του κόσμου γιατί έχουν φροντίσει να χτίσουν κοινωνίες στις οποίες όλοι νιώθουν άνετα, πλήρεις και χαρούμενοι. Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται και στον τρόπο που ντύνονται. Στη γκαρνταρόμπα τους το "If you feel comfortable, you never get the look" της Anna dello Russo δεν έχει καμία θέση. Δύσκολα θα φορέσουν υπερβολικά στενά ρούχα ή εξαιρετικά άβολα παπούτσια. Αντίθετα όλες οι εμφανίσεις τους εξηγούν με έναν τρόπο το "πώς να είστε άνετη και ταυτόχρονα in fashion και κομψή".

To coolness είναι το κλειδί στο scandi-style

Αυτό είναι και το κοινό τους με τις Γαλλίδες. Οι Σκανδιναβές είναι cool και δεν προσπαθούν να γίνουν κάτι άλλο. Τα ρούχα "δεν τις φορούν" αλλά τα φορούν και οι τάσεις δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, αν δεν ταιριάζουν με το προσωπικό τους στυλ. Θα ήταν οι αγαπημένες πελάτισσες της Phoebe Philo στην Old Celine και είναι οι πιο φανατικές οπαδοί του Daniel Lee στον Bottega Veneta. Το "if you can't make it, fake it" δεν υπάρχει γι' αυτές τις γυναίκες, αντίθετα μότο τους είναι το "if you can't make it, then it's not made for you, so leave it."

Σκανδιναβικά brands που αξίζει να γνωρίσετε

Cecilie Bahnsen, Ganni, Saks Potts, Ida Klamborn, Cecilie Copenhagen, Veronica Vallenes, Acne, Nudie Jeans, Eytys, Stutterheim, RAINS, Samsøe & Samsøe, Gestuz, Arket, Stine Goya, By Malene Birger, Monki, ROTATE Birger Christensen.

Scandi-girls που αξίζει να παρακολουθήσετε

Pernille Teisbaek, Celine Aagaard, Darja Barannik, Tine Andrea, Barbara Kristoffersen, Caroline Eltoft, Freja Wewer, Josefine H. J, Sylvie Mus, Matilda Djerf, Jeanette Madsen, Annabel Rosendahl, Janka Polliani.