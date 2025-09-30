Follow us

Search

Julianne Moore | Με denim on denim look στο front row του show του οίκου Bottega Veneta

Το διαχρονικό denim on denim look της Julianne Moore, που κάθε γυναίκα μπορεί να υποστηρίξει.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 30-09-2025
Courtesy of Bottega Veneta

Το παρών στο πολυαναμενόμενο fashion show του οίκου Bottega Veneta έδωσε η Julianne Moore, η οποία βρέθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για να παρακολουθήσει από κοντά το σχεδιαστικό ντεμπούτο της Louise Trotter για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Και όπως ήταν αναμενόμενο, η ίδια το έκανε με στιλ, επιλέγοντας ένα διαχρονικό denim on denim look που κάθε γυναίκα μπορεί να υποστηρίξει.

Διαβάστε Επίσης

Julianne Moore | Με denim on denim look στο front row του show του οίκου Bottega Veneta

Τα 10 κομμάτια σε καφέ που αξίζει να αποκτήσετε αυτό το φθινόπωρο

Πιο αναλυτικά, η πολυβραβευμένη ηθοποιός εμφανίστηκε στο front row του show φορώντας ένα κομψό denim παντελόνι, το οποίο είχε συνδυάσει με denim jacket. Σε '70s πατρόν με ψηλή μέση και καμπάνα, το παντελόνι ταίριαξε μοναδικά με το απλό λευκό T-shirt που η ηθοποιός είχε επιλέξει από μέσα, με το denim jacket στην ίδια απόχρωση των classic blue jeans να δένει από πάνω αρμονικά.

Διαβάστε Επίσης

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα μαύρο παντελόνι το φθινόπωρο

Το denim on denim style αποτελεί μια κλασική πρόταση για κάθε ηλικία, που μένει ανεπηρέαστη από τις τάσεις της μόδας και είναι πάντα εδώ για να διευκολύνει μια καθημερινή εμφάνιση από το πρωί ως το απόγευμα. Για την καλύτερη απόδοσή του, φροντίστε πάντα οι αποχρώσεις στα denim items που επιλέγετε να είναι οι ίδιες, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση κοστουμιού, αλλά και προσφέροντας ένα elongating εφέ στη σιλουέτα σας. Είτε σας αρέσει το μπλε χρώμα είτε το μαύρο, το denim on denim δένει μοναδικά με μονόχρωμα και graphic βαμβακερά T-shirts, αλλά και πουκάμισα από ποπλίνα, σατέν και δαντέλα. Δοκιμάστε το στην καθημερινότητά σας, για ανεπιτήδευτα σύνολα με άνεση και στιλ.

Η εμφάνιση της Julianne Moore με denim on denim look 

Julianne Moore
Courtesy of Bottega Veneta
Tags

Latest

Marius Borg Høiby | O γιος της Mette-Marit κατηγορείται για 4 βιασμούς και θέλει δημόσια δίκη
NEWS

Marius Borg Høiby | O γιος της Mette-Marit κατηγορείται για 4 βιασμούς και θέλει δημόσια δίκη

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Παντρεύτηκε ο γιος του πρίγκιπα Αλέξανδρου - Στιγμιότυπα από τις δύο βασιλικές τελετές
NEWS

Παντρεύτηκε ο γιος του πρίγκιπα Αλέξανδρου - Στιγμιότυπα από τις δύο βασιλικές τελετές

Η Kate Middleton έκανε μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σετ του Harry Potter με τα παιδιά της
NEWS

Η Kate Middleton έκανε μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σετ του Harry Potter με τα παιδιά της

Γιατί το πρόσφατο αστείο του Ryan Reynolds για την Blake Lively προκαλεί αντιδράσεις
NEWS

Γιατί το πρόσφατο αστείο του Ryan Reynolds για την Blake Lively προκαλεί αντιδράσεις

Μία σημαντική αποκάλυψη για τον χωρισμό της Nicole Kidman και του Keith Urban ήρθε από πρόσωπο του περιβάλλοντός τους
NEWS

Μία σημαντική αποκάλυψη για τον χωρισμό της Nicole Kidman και του Keith Urban ήρθε από πρόσωπο του περιβάλλοντός τους

Άποψη | Kαταπληκτικός Saint Laurent, αλλά...
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Άποψη | Kαταπληκτικός Saint Laurent, αλλά...

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Fresh Like Rain | Τα αρώματα που μυρίζουν σαν τη βροχή και θα σας βάλουν σε διάθεση φθινοπώρου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fresh Like Rain | Τα αρώματα που μυρίζουν σαν τη βροχή και θα σας βάλουν σε διάθεση φθινοπώρου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Έξαλλοι οι νέοι γείτονες της Κate Middeton και του πρίγκιπα William!
NEWS

Έξαλλοι οι νέοι γείτονες της Κate Middeton και του πρίγκιπα William!

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ένα ταξίδι σε εμπειρίες που ξυπνούν τις αισθήσεις
LIFESTYLE & HOMES

Ένα ταξίδι σε εμπειρίες που ξυπνούν τις αισθήσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ

Best of Network

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Μεγάλες αυξήσεις ενοικίων και σε περιοχές με μικρή συγκέντρωση καταλυμάτων βραχυχρόνιων μισθώσεων

Μεγάλες αυξήσεις ενοικίων και σε περιοχές με μικρή συγκέντρωση καταλυμάτων βραχυχρόνιων μισθώσεων

Δοκιμή VW T-Roc Dream: Το best seller SUV με εξοπλισμό όνειρο

Δοκιμή VW T-Roc Dream: Το best seller SUV με εξοπλισμό όνειρο

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η Κατερίνα Λέχου φόρεσε τις μπότες που χρειάζεσαι σίγουρα φέτος το φθινόπωρο

Η Κατερίνα Λέχου φόρεσε τις μπότες που χρειάζεσαι σίγουρα φέτος το φθινόπωρο

Η πραγματική ιστορία του Edward Guinness από το House of Guinness στο Netflix

Η πραγματική ιστορία του Edward Guinness από το House of Guinness στο Netflix

Ασπράδι αυγού, σόγια ή καστανό ρύζι; Ποια πρωτεΐνη πραγματικά αφομοιώνεται από τον οργανισμό

Ασπράδι αυγού, σόγια ή καστανό ρύζι; Ποια πρωτεΐνη πραγματικά αφομοιώνεται από τον οργανισμό

Γονείς 2.0: Οι 5 τύποι εφαρμογών που αλλάζουν την καθημερινότητα των νέων γονιών

Γονείς 2.0: Οι 5 τύποι εφαρμογών που αλλάζουν την καθημερινότητα των νέων γονιών

Πόσο αληθινή είναι μια προοπτική ειρήνευσης στη Γάζα μετά το σχέδιο Τραμπ

Πόσο αληθινή είναι μια προοπτική ειρήνευσης στη Γάζα μετά το σχέδιο Τραμπ