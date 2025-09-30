Julianne Moore | Με denim on denim look στο front row του show του οίκου Bottega Veneta

Το παρών στο πολυαναμενόμενο fashion show του οίκου Bottega Veneta έδωσε η Julianne Moore, η οποία βρέθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για να παρακολουθήσει από κοντά το σχεδιαστικό ντεμπούτο της Louise Trotter για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Και όπως ήταν αναμενόμενο, η ίδια το έκανε με στιλ, επιλέγοντας ένα διαχρονικό denim on denim look που κάθε γυναίκα μπορεί να υποστηρίξει.

Πιο αναλυτικά, η πολυβραβευμένη ηθοποιός εμφανίστηκε στο front row του show φορώντας ένα κομψό denim παντελόνι, το οποίο είχε συνδυάσει με denim jacket. Σε '70s πατρόν με ψηλή μέση και καμπάνα, το παντελόνι ταίριαξε μοναδικά με το απλό λευκό T-shirt που η ηθοποιός είχε επιλέξει από μέσα, με το denim jacket στην ίδια απόχρωση των classic blue jeans να δένει από πάνω αρμονικά.

Το denim on denim style αποτελεί μια κλασική πρόταση για κάθε ηλικία, που μένει ανεπηρέαστη από τις τάσεις της μόδας και είναι πάντα εδώ για να διευκολύνει μια καθημερινή εμφάνιση από το πρωί ως το απόγευμα. Για την καλύτερη απόδοσή του, φροντίστε πάντα οι αποχρώσεις στα denim items που επιλέγετε να είναι οι ίδιες, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση κοστουμιού, αλλά και προσφέροντας ένα elongating εφέ στη σιλουέτα σας. Είτε σας αρέσει το μπλε χρώμα είτε το μαύρο, το denim on denim δένει μοναδικά με μονόχρωμα και graphic βαμβακερά T-shirts, αλλά και πουκάμισα από ποπλίνα, σατέν και δαντέλα. Δοκιμάστε το στην καθημερινότητά σας, για ανεπιτήδευτα σύνολα με άνεση και στιλ.

Η εμφάνιση της Julianne Moore με denim on denim look