Άποψη | Το ντεμπούτο της Louise Trotter στη Bottega Veneta αποδεικνύει γιατί η μόδα χρειάζεται περισσότερες γυναίκες

Η Louise Trotter με την πρώτη της συλλογή για τη Bottega Veneta επαναφέρει το ζήτημα της ανάγκης για περισσότερες γυναίκες στον ρόλο των creative directors.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 29-09-2025
Getty Images / Ideal Image

To Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η Louise Trotter έκανε το ντεμπούτο της για τον οίκο Bottega Veneta στο Μιλάνο. Η Louis Trotter διαδέχτηκε τον χαρισματικό Matthieu Blazy, που τώρα είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel και περιμένουμε σύντομα το δικό του ντεμπούτο. Η Trotter, με την πρώτη της συλλογή, τα πήγε περίφημα. Για την ακρίβεια, κάτι περισσότερο από περίφημα αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλά σχόλια μιλούσαν για το "καλύτερο ντεμπούτο" που είδαμε ως τώρα στις εν εξελίξει εβδομάδες μόδας, για ένα μάθημα του "πώς γίνονται τα ντεμπούτα", για μια "όμορφη ωδή στις γυναίκες από μια γυναίκα". "Θέλω να είναι η γυναίκα της Bottega Veneta by Louise Trotter" διαβάσαμε σ' ένα ακόμα σχόλιο ενθουσιασμού και η σκέψη πήγε απευθείας σ' ένα πράγμα: να γιατί δεν είναι καθόλου υπερβολή που οι γυναίκες θέλουμε να μας ντύνουν γυναίκες!

Άποψη | Το ντεμπούτο της Louise Trotter στη Bottega Veneta αποδεικνύει γιατί η μόδα χρειάζεται περισσότερες γυναίκες
Getty Images
BOTTEGA VENETA SUMMER 2026
Courtesy of Bottega Veneta

H συλλογή Bottega Veneta SS26 

Ας ξεκινήσουμε, όμως, από το τι είδαμε στη νέα συλλογή της Bottega Veneta για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2026. Είδαμε πραγματική φινέτσα, σε κάθε μικρή λεπτομέρεια- από τις ραφές και τα δέρματα μέχρι τους αποσπώμενους γιακάδες και τα μανικετόκουμπα. Είδαμε άριστη δεξιοτεχνία, απ' αυτή εξάλλου που βρίσκεται στην καρδιά της εταιρείας όπου οι Creatives συνεργάζονται άμεσα με τους Artisans. Είδαμε καινοτομία, όπως για παράδειγμα η χρήση ανακυκλωμένου υαλοβάμβακα (fiberglass) σε chubby κοντά παλτό και φούστες που εν κινήσει έμοιαζαν να κυματίζουν με τρόπο υπνωτικό. Είδαμε σεβασμό στην κληρονομιά του οίκου, με το signature Intrecciato να εισβάλλει παντού, με κάθε μορφή (καμπαρντίνες, bottoms, τσάντες, μικρές επιφάνειες κ.ο.κ) στη συλλογή, χωρίς ωστόσο να σε κάνει να "μπουκώνεις" ή να γίνεται βαρετό.

BOTTEGA VENETA SUMMER 2026
Courtesy of Bottega Veneta

Είδαμε την εξέλιξη από εκεί ο Blazy άφησε τη Bottega Veneta: σεβασμός στη ταυτότητα και τον πρόσφατο επιτυχημένο κεφάλαιο στην ιστορία του οίκου, αλλά και ένα πρώτο βήμα για το όραμα τη νέας Creative, όλα σε άψογη αρμονία. Είδαμε καταπληκτικά αξεσουάρ: δερμάτινα κασκόλ και μαντήλια, μανσέτες knot, την iconic Lauren σε ανανεωμένη σχέδια, υπέροχα σαμπό. Είδαμε looks που εξασφαλίζουν κομψότητα... no matter what, μια συλλογή που θες να φορέσεις στο σύνολό της. Γιατί θες να είσαι αυτό το BV by Louise Trotter που εκπέμπει τόση σιγουριά και αυτοπεποίθηση. 

Bottega Veneta SS26
Courtesy of Bottega Veneta
Bottega Veneta SS26
Getty Images
BOTTEGA VENETA SUMMER 2026
Courtesy of Bottega Veneta

Η Louise Trotter στο σημείωμα του οίκου για τη συλλογή Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025 θα πει: "Μου αρέσει που η Bottega είναι ένα εργαστήρι – με μια μακρά και πολυδιάστατη ιστορία στην Ιταλία. Είναι μια συλλογική προσπάθεια της τέχνης∙ με τη δεξιοτεχνία, τους ανθρώπους που τη δημιουργούν και εκείνους που τη φορούν να έχουν σημασία. Είναι το σημείο όπου το χέρι και η καρδιά γίνονται ένα." Και αποκαλύπτει παρακάτω ότι η κατασκευή των tailored κομματιών, γυναικείων και αντρικών, της συλλογής έγινε σε εργοστάσια και εργαστήρια "που συντηρούν την ιταλική ραπτική παράδοση ανδρικών ενδυμάτων, με όλη την αυστηρότητα, τη λειτουργικότητα και τη λεπτομέρεια που απαιτεί αυτή". 

BOTTEGA VENETA SUMMER 2026
Courtesy of Bottega Veneta

Η Trotter, επίσης, θέλησε σ' αυτή συλλογή να τιμήσει, μεταξύ άλλων, τη Laura Braggion, την πρώτη γυναίκα δημιουργική διευθύντρια της Bottega Veneta, από τη δεκαετία του 1980 έως τις αρχές του 2000. Οι παραπάνω αναφορές έχουν σημασία γιατί αποδεικνύουν δυο χαρακτηριστικά της γυναικείας φύσης και δημιουργικότητας: α. τη φροντίδα για τη λεπτομέρεια και την επιμονή στην κομψή λειτουργικότητα (που προσφέρουν ας πούμε τα κοστούμια) και β. οι γυναίκες ποτέ δεν ξεχνούν τις γυναίκες. 

Bottega Veneta SS26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image

Bottega Veneta SS26
Getty Images
Bottega Veneta SS26
Courtesy of Bottega Veneta

BOTTEGA VENETA SUMMER 2026
Courtesy of Bottega Veneta

BOTTEGA VENETA SUMMER 2026
Courtesy of Bottega Veneta

Γυναίκες Creatives: Τα παραδείγματα  μιλάνε από μόνα τους 

Με αφορμή το θεαματικό ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta - και τους διθυράμβους που ήρθαν πρωτίστως από το κοινό!- δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε την ουσιαστική συνδρομή των γυναικών στη διαμόρφωση της μόδας των τελευταίων ετών. Το ντεμπούτο της Chemena Kamali στην Chloé επανέφερε στη μόδα την bohemian αισθητική, που οι γυναίκες είχαν ξεχασμένη, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι είχαν και μεγάλη ανάγκη. Το αποτέλεσμα; Η μόδα να έχει πάρει - από τα πιο high με τα πιο προσιτά brands- την κατεύθυνση του μποέμ και της ελευθερίας που εκφράζει. 

Η Silvia Venturini Fendi ανέλαβε τα ηνία του Fendi μετά τον θάνατο του Karl Lagerfeld (2019) μόνο και μόνο για να παραδώσει λίγο αργότερα τις γυναικείες συλλογές στον Kim Jones. O Jones αποχώρησε το 2024 και η Venturini Fendi βγήκε εκ νέου μπροστά για να σχεδιάσει την επετειακή συλλογή του οίκου που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια. Βασικό "συστατικό" της συλλογής του περασμένου Φεβρουαρίου οι γούνες, από τις οποίες ξεκίνησαν οι παππούδες της την εταιρία-, ενώ ο απόηχος της επιτυχίας αποτυπώνεται στο παρατεταμένο χειροκρότημα που δέχτηκε η σχεδιάστρια μετά το show. Με τη συλλογή της για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025, και το ανάλαφρο, νοσταλγικό sport luxe που προτείνει, απλά επιβεβαιωθήκαμε ότι ο Fendi χρειάζεται απλά τις γυναίκες του. 

Fendi SS26
Courtesy of Fendi
Fendi SS26

Άλλο παράδειγμα, που δεν χρειάζεται πολλές αναλύσεις, είναι αυτό της "Σιδηράς Κυρίας" της Ιταλικής Μόδας: η Miuccia Prada ηγείται των brands που διαμορφώνουν τόσο το μέλλον της μόδας (Prada) όσο και το παρόν (Miu Miu). Ειδικά, οι συλλογές της Miu Miu έχουν εξελιχθεί σ' ένα βασικό ρυθμιστή της αγοράς: όλοι θέλουν να την αντιγράψουν, γιατί όλοι θέλουν να τη φορέσουν. 

Prada Womens SS26
Courtesy of Prada
Prada  SS26

Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην περίπτωση της Cate Holstein του Khaite, που σχεδόν από την ίδρυσή του, το 2016, και πολύ περισσότερο σήμερα καθορίζει την εικόνα της relaxed πολυτέλειας στην αμερικανική μόδα. Το Khaite είναι η μοντέρνα κομψότητα στην ουσία της και αυτό κατατάσσει το brand και τη σχεδιάστρια του στους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς της Αμερικής.  

KHAITE S26
Courtesy of Khaite
Khaite SS26

Συμπέρασμα; Δεν χρειάζεται κανένα πολύπλοκο συμπέρασμα. Οι γυναίκες αντιλαμβάνονται και κατανοούν καλύτερα τις άλλες γυναίκες. Και αυτό δεν μπορεί εύκολα να το κατακτήσει κανένας άρρεν καλλιτέχνης τη μόδας. 

