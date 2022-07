O οίκος Tommy Hilfiger επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Την επιστροφή του στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ο οίκος Tommy Hilfiger, μετά από αποχή τριών ετών. Στην ανακοίνωσή του, που δημοσιεύτηκε στο Business Wire, αναφέρεται ότι αυτή η επιστροφή θα συνδυαστεί μ' ένα διαδραστικό, βιωματικό runway event στη διάρκεια του οποίου θα αποκαλυφθεί η "See Now, Buy Now" Fall 2022 συλλογή και θα δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να "εμβαθύνει φυσικά και ψηφιακά στον ανανεωμένο κόσμο του brand".

Η διαδραστική αυτή εμπειρία, όπως τη χαρακτηρίζει ο οίκος, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου και θα αντλεί την έμπνευσή της από τη δημιουργική σκηνή της Νέας Υόρκης, "η οποία έχει γίνει το επίκεντρο για ανθρώπους και υποκουλτούρες, σημείο αντιπαράθεσης του lo-fi και του hi-tech, και μία μίξη στιλ και δημιουργίας". Εμπλουτισμένο με την ατμόσφαιρα και το ακατέργαστο θάρρος της Νέας Υόρκης, την πόλη στην οποία γεννήθηκε το brand Tommy Hilfiger -, το event θα φέρει κοντά ανθρώπους μέσω αυθόρμητων στιγμών δημιουργικότητας σ' ένα real life σετ στο Skyline Drive-In στο Μπρούκλιν και μία παράλληλη metaverse δραστηριότητα.

"Η καρδιά μου πήγε αμέσως στην iconic δημιουργική κουλτούρα της Νέας Υόρκης όταν άρχισα να σκέφτομαι το πως θα γίνει η επιστροφή μας στην Εβδομάδα Μόδας", θα δηλώσει ο σχεδιαστής Tommy Hilfiger:"Εδώ είναι που η μόδα, η τέχνη, η μουσική και η διασκέδαση ήρθαν όλα κοντά όταν πρωτοξεκινούσα σ' αυτή τη βιομηχανία. Και σήμερα, υπάρχει ακόμα αυτή η προσέγγιση που με εμπνέει να εμπλέκομαι με τις κοινότητες που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και χτίζουν νέες δημιουργικές εμπειρίες. Αυτή η σεζόν αφορά τον διάλογο ανάμεσα στις αγαπημένες μου ιδέες από το παρελθόν με νέα live event concepts και ψηφιακούς κόσμους. Είναι η ιδανική αποτύπωση του τι πρεσβεύουμε αποτίοντας ταυτόχρονα φόρο τιμής στις ρίζες μας με μια επιστροφή στη NYFW".

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το "See Now, Buy Now" catwalk, "το πρώτο στον χώρο της βιομηχανίας", θα μεταδοθεί με live-streaming στο κοινό της παγκόσμιας πλατφόρμας gaming Roblox, στο ψηφιακό σύμπαν της οποία; συναντιούνται καθημερινά 50 εκατομμύρια χρήστες, ενώ θα το συνοδεύουν avatars ντυμένα με looks της Fall 2022 συλλογής Tommy Hilfiger. Κάθε look που θα εμφανίζεται στο "φυσικό" runway θα είναι διαθέσιμο για αγορά παγκοσμίως μέσω το "See Now, Buy Now" concept, ενώ επιπλέον ψηφιακά προϊόντα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Roblox.