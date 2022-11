Αυτό είναι το κορυφαίο brand του 2022 σύμφωνα με το Lyst

Το Lyst, η fashion shopping πλατφόρμα με τους περισσότερους από 200 εκατομμύρια χρήστες, συλλέγει διαρκώς στοιχεία που καταγράφουν τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, και τις τάσεις που διαμορφώνονται από τα προϊόντα που αναζητούν. Όπως, λοιπόν, κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Lyst συγκέντρωσε στο ετήσιο report της "The Year in Fashion 2022" τα κορυφαία brands, hot προϊόντα, τάσεις, πρόσωπα που ξεχώρισαν, viral στιγμές, ανερχόμενα brand κ.ά. προσφέροντας έναν πρώτο απολογισμό για το 2022, πριν μπούμε σε νέα χρονιά - και προφανώς, νέες τάσεις και συνήθειες.

Το brand της χρονιάς 2022

Το "The Year in Fashion 2022" του Lyst ονομάζει brand του 2022 τη Miu Miu. Το label Miu Miu ιδρύθηκε το 1993 από τη Miuccia Prada ως ένα πιο προσωπικό υπό-brand του οίκου Prada. Σύμφωνα με το report, οι αναζητήσεις για τη Miu Miu αυξήθηκαν κατά 49% φέτος συγκριτικά με την περασμένη χρονιά, και ασφαλώς αυτό είναι σε συνάρτηση με τα viral κομμάτια των συλλογών της όπως τα ballet flats, τη Wander bag και τη mini skirt, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στη συλλογή Άνοιξη 2022. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Lyst, "aπό τη viral μίνι φούστα που έγινε αφορμή για άπειρα memes μέχρι τη Wander bag που έχει την έγκριση των celebrities, το 2022 ήταν η χρονιά της Miu Miu".

Getty Images Τα Miu Miu ballet flats και η τσάντα Wander

Το πιο δημοφιλές προϊόν του οίκου, σύμφωνα με το report, ήταν η Gen-Z εκδοχή των ballet flats που ο οίκος πρωτοπαρουσίασε (με τεράστια επιτυχία και τότε) το 2016. Οι μπαλαρίνες της Miu Miu έχουν φορεθεί από style icons της εποχής όπως η Bella Hadid και η Sydney Sweeney, αλλά και άπειρες fashionistas.

Η επιστροφή, μάλιστα, της menswear συλλογής Miu Miu για το Φθινόπωρο 2022 καθώς και η παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη 2023 συγκέντρωσαν περισσότερα από 23 εκατομμύρια views στο TikTok, κάνοντας τη Miu Miu το "brand to watch" για το 2022.

Τα hot items, η τάση της χρονιάς και οι viral moments

Η λίστα συγκεντρώνει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Το 3D-printed pigeon clutch που ο JW Anderson παρουσίασε στην ανδρική κολεξιόν του για τη σεζόν 2022, κέρδισε τον τίτλο της πιο περίεργης στιγμής της χρoνιάς. Το clutch, σύμφωνα με τα στοιχεία του Lyst, ξεπούλησε ανάμεσα στους διάφορους retailers και το αξίας 890 δολαρίων αξεσουάρ έχει αυτή τη στιγμή λίστα αναμονής. Ήταν το προϊόν που είδαν οι περισσότεροι αγοραστές στην πλατφόρμα του, με την αναζήτηση να αυξάνει κατά 488% την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου όταν η Sarah Jessica Parker εμφανίστηκε να το κουβαλά στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του "And Just Like That...”.

Getty Images H Sarah Jessica Parker με το Pigeon clutch.

Ο τίτλος της "It Bag" της χρονιάς πηγαίνει στη τσάντα Re-nylon Re-edition 2000 της Prada, με τις αναζητήσεις να αυξάνουν κατά 131% μέσα στο καλοκαίρι, ενώ στο TikTok το hashtag #pradanylonbag συγκέντρωσε περισσότερα από 4.3 εκατομμύρια views. Όσο για το "Παπούτσι της χρονιάς", τα Birkenstock Boston clogs κερδίζουν τον τίτλο, με τις αναζητήσεις να αυξάνουν κατά 593% μέσα στους πρώτους μήνες του 2022. Η high fashion στιγμή που συγκεκριμένου παπουτσιού ήρθε με το λανσάρισμα της συνεργασία του brand με τον οίκο Dior για τη συλλογή Men's Fall 2022.

Κορυφαία τάση της χρονιάς ανακηρύχθηκε το Barbiecore, με το Balletcore να ακολουθεί, συνεργασία της χρονιάς αυτή ανάμεσα στον Jacquemus και τη Nike [ σ.σ. η ανακοίνωση της συνεργασίας τους σημείωσε μέσα σε λιγότερες από 24ώρες 50,000 αναζητήσεις(!) ], ενώ ως "Logo της χρονιάς" αναδείχτηκε το ανανεωμένο λογότυπο της Diesel.

Όσο για τη viral στιγμή του 2022, αυτή ανήκει δικαιωματικά στο brand Coperni και τη στιγμή που στη διάρκεια του show για την SS23 συλλογή του, η Bella Hadid εμφανίζεται στη σκηνή και ψεκάζετε με ειδικό σπρέι που δημιουργεί πάνω στο σώμα της ένα φόρεμα. Όπως αναφέρει το Lyst, την επόμενη ημέρα του show, οι αναζητήσεις για το brand Coperni αυξήθηκαν κατά (το ασύλληπτο!) 3.000%.