5 στιλ παπουτσιών που ταιριάζουν με τα περισσότερα ρούχα σας

Η δημιουργία μίας καλά ενημερωμένης γκαρνταρόμπας είναι ο βασικός στόχος που έχει κάθε σύγχρονη γυναίκα. Εκτός από τα ρούχα που την απαρτίζουν ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα παπούτσια που αξίζουν μία θέση στη γκαρνταρόμπα σας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πέντε στιλ παπουτσιών που ταιριάζουν με τα περισσότερα ρούχα σας. Είναι εκείνα που συνδυάζουν την κομψότητα με την άνεση, προσφέροντας μεγάλη στιλιστική ευελιξία.

#1 Flat μπαλαρίνες

Οι flat μπαλαρίνες είναι εξαιρετικά πρακτικές και άνετες. Συνδυάζονται εύκολα τόσο με φούστες και φορέματα όσο και με παντελόνια, ενώ μπορείς να τις φορέσεις τόσο σε πρωινές όσο και σε βραδινές εξόδους.

Getty Images

#2 Λευκά sneakers

Από όλα τα παπούτσια που έχει μία σύγχρονη γυναίκα, εκείνο που αποτελεί την πιο safe και άνετη επιλογή για την καθημερινότητα είναι δίχως αμφιβολία τα sneakers. Μέσα στον χρόνο, κατάφεραν να μεταπηδήσουν από την αθλητική μόδα στο street style, πείθοντας για την πρακτικότητά τους κάθε γυναίκα. Τα λευκά sneakers ωστόσο είναι η πρώτη επιλογή που αξίζει να προσθέσετε στη συλλογή σας, αφού ταιριάζουν με τα περισσότερα ρούχα σας.

Getty Images

#3 Μαύρα loafers

Τα loafers κατάφεραν να συστήσουν στις σύγχρονες γυναίκες το μοντέρνο ανδρόγυνο στιλ. Ο σημαντικότερος λόγος για να υποκύψετε στη γοητεία των loafers είναι πως συνδυάζονται με ό,τι κι αν αποφασίσετε να φορέσετε. Με φορέματα και φούστες σε κάθε μήκος, τζιν και υφασμάτινα παντελόνια ή ψηλόμεσες παντελόνες, κοστούμια, ολόσωμες φόρμες και παντελόνια jogger, τα loafers θα είναι πάντα μία επιλογή που θα αναβαθμίζει το αποτέλεσμα, κάνοντας το πιο σύγχρονο και cool.

Getty Images

#4 Knee-High μπότες

Οι μπότες που φτάνουν έως πριν το γόνατο είναι άκρως κολακευτικές και αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας capsule γκαρνταρόμπας. Ταιριάζουν τέλεια με φορέματα και φούστες, αλλά και με παντελόνια.

Getty Images

#5 Μαύρες γόβες

Η λίστα με τα must have παπούτσια ολοκληρώνεται με τις διαχρονικά θηλυκές μαύρες γόβες. Μπορείτε να τις φορέσετε με ένα formal ένδυμα ή ακόμα και με το αγαπημένο σας τζιν παντελόνι. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε να επενδύσετε σε ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια που συνδυάζονται εύκολα με διάφορα looks, τότε οι μαύρες γόβες είναι μονόδρομος.