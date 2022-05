Summer Essentials | Τα αξεσουάρ στα οποία ορκίζονται οι fashion insiders κάθε καλοκαίρι

Στα 101 χρόνια ζωής και πορείας της, η Iris Apfel μάς έχει χαρίσει δεκάδες συμβουλές μόδας. Μία από τις σημαντικότερες στιλιστικές συμβουλές της όπως λέει πως "Επένδυσε τα χρήματά σου σε αξεσουάρ. Έτσι θα μπορείς να δημιουργήσεις εκατομμύρια looks”. Συνηθίζουμε να λέμε πως ο τρόπος που επιλέγουμε να ντυθούμε στην καθημερινότητά μας είναι μέρος της προσωπικότητάς μας με τους συνδυασμούς που δημιουργούμε να λειτουργούν ως καθρέφτισμα της αισθητικής μας. Εάν όμως τα ρούχα, τα υφάσματα, τα χρώματα είναι ο καμβάς για εμάς, τότε τα αξεσουάρ λειτουργούν ως τα "πινέλα”, που μας βοηθούν να εκφράσουμε το στιλ μας.

Καπέλα, τσάντες, μαντήλια, κοσμήματα, γυαλιά μυωπίας και ηλίου, παπούτσια, ζώνες, head pieces λειτουργούν ως πολύτιμοι βοηθοί για να προσωποποιήσουμε το ντύσιμό μας, να το κάνουμε δικό μας. Φυσικά, ακριβώς όπως στα ρούχα, έτσι και στα αξεσουάρ, κάθε εποχή έχει τα δικά της must have κομμάτια. Μόνο που το καλοκαίρι, η ανανέωση της accessory collection μας μοιάζει άκρως απαραίτητη, λόγω της εξωστρέφειας και του coolness που χαρακτηρίζει την εποχή.

Όσον αφορά λοιπόν στα αξεσουάρ του καλοκαιριού, υπάρχουν κάποια items στα οποία ορκίζονται κάθε χρόνο οι fashion insiders- και όχι άδικα. Ξεκινώντας από εκείνα που συνδυάζουν κομψότητα και χρηστικότητα, τα γυαλιά ηλίου και τα καπέλα είναι σίγουρα τα αξεσουάρ που πρέπει να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της καλοκαιρινής shopping list σας. Γυαλιά ηλίου σε cat-eye, τετράγωνο, oversized ή στρογγυλό σχήμα, σε ουδέτερες αποχρώσεις όπως το μαύρο ή σε bold χρώματα όπως το κόκκινο πρόκειται να προστατεύσουν τα μάτια σας από τις ακτίνες του ήλιου και να αναβαθμίσουν κάθε summer look. Εξίσου απαραίτητα είναι τα καπέλα, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε μεγάλη ποικιλία. Εκτός από το διαχρονικό ψάθινο καπέλο που θα σας χαρίσει αέρα ντίβας στην παραλία, τα bucket hats που έχουν τα τελευταία χρόνια την τιμητική τους αξίζουν την προσοχή σας. Θα τα βρείτε σε διάφορα χρώματα και μοτίβα, girly ή πιο classic, ώστε να επιλέξετε εκείνα που σας ταιριάζουν καλύτερα.

Οι τσάντες επίσης, και μάλιστα οι ψάθινες είναι σίγουρα must have. Θα τις κρατήσετε τόσο στην πόλη όσο και το νησί, ενώ πλέον μπορείτε να τις βρείτε σε τόσες διαφορετικές εκδοχές ώστε να επιλέξετε εκείνη που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Τα αξεσουάρ μαλλιών όπως τα headbands έχουν αποκτήσει μία ξεχωριστή θέση στη καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα. Θα σας σώσουν από bad hair day, ενώ θα αναβαθμίσουν τα everyday σύνολα.

Διαχρονικά και πάντα επίκαιρα, τα μαντήλια είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνετε ένα look πιο ενδιαφέρον. Εμπριμέ ή σε έντονες μονοχρωμίες, μπορείτε να δέσετε τα μαντήλια σας όπως το style icon, Babe Paley, δηλαδή στα λουριά τις τσάντες, γύρω από τον καρπό ως βραχιόλι, στον λαιμό, τα μαλλιά ή ακόμα και να τα ακουμπήσετε απλώς στους ώμους. Η λίστα με τα must have αξεσουάρ του καλοκαιριού ολοκληρώνεται με τα κοσμήματα. Τους θερινούς μήνες, τα statement σκουλαρίκια έχουν την τιμητική τους αφού ταιριάζουν με off shoulder μπλούζες και φορέματα, ενώ εξίσου must είναι τα κολιέ που προσθέτουν την απαραίτητη λάμψη σε κάθε εμφάνιση.

