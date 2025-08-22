Style Guide for Fall | Οι 6 πιο μοντέρνοι τρόποι για να φορέσουμε ένα πουκάμισο

Το πουκάμισο αποτελεί hero-piece της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας. Είναι από τα πρώτα κομμάτια που εμπιστευόμαστε στο ντύσιμό μας με το που αλλάξει λίγο ο καιρός και ένα από τα λίγα κομμάτια που συνδυάζεται με τεράστια ευελιξία. Το πουκάμισο δεν απουσιάζει από τις προτάσεις για ενημερωμένο φθινοπωρινό στιλ και οι πρώτες εικόνες από το street style της εποχής μας δείχνει πώς θα το φορέσουμε με μοντέρνο τρόπο.

Πριν δούμε, όμως, το πώς θα το φορέσουμε, σημειώστε ότι στις τάσεις της φθινοπωρινής μόδας ξεχωρίζουν τα καρό πουκάμισα, τα πουκάμισα με πουά μοτίβο, αλλά και τα πουκάμισα με ρίγες. Φυσικά, κλασικές εκδοχές όπως το λευκό και γαλάζιο πουκάμισο είναι πάντα παρούσες στις ιδέες για κομψό και επίκαιρο στιλ.

1. Σε layering

Το πουκάμισο είναι το ιδανικό item για να κάνετε layering. Φορέστε το μέσα από πουλόβερ ή ζακέτες και κάτω από σακάκια και τζάκετ. Όσα πιο πολλά τα layers, τόσο πιο επίκαιρο το look.

Getty Images

2. Με σακάκι και pencil φούστα

H pencil φούστα είναι must στο ντύσιμο της νέας σεζόν. Εσείς φορέστε τη μ' ένα μονόχρωμο πουκάμισο και ένα κομψό blazer.

Getty Images

3. Το πουά μοτίβο

To πουά μοτίβο είναι απ' αυτά που θα μας απασχολήσουν φέτος στη μόδα. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε ένα πουκάμισο σε πουά και να το φορέσετε με τα κομψά παντελόνια σας.

Getty Images

4. Με φαρδύ παντελόνι

Ένα ριγέ πουκάμισο σε γαλάζιο χρώμα συνδυάζεται ωραία μ' ένα φαρδύ παντελόνι σε καφέ σοκολατί.

Getty Images

5. Με denim κομμάτια

To φθινόπωρο φοράμε denim κομμάτια, όπως τζιν παντελόνια και τζάκετ. Ολοκληρώστε το look μ' ένα φαρδύ πουκάμισο.

Getty Images

6. Με slip φούστες

Οι slip φούστες, ιδανικά με τελείωμα από δαντέλα, ξεχωρίζουν στις τάσεις της μόδας του φθινοπώρου του 2025. Ο συνδυασμός τους με πουκάμισο προσφέρει ένα πολύ μοντέρνο στιλ.