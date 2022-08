Φθινόπωρο 2022 | Όλες οι τάσεις από το street style της Κοπεγχάγης

Η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης που φιλοξένησε τις συλλογές των Σκανδιναβικών brands για τη σεζόν Άνοιξη 2023 ολοκληρώθηκε, ο απόηχος της ωστόσο δεν θα σωπάσει άμεσα. Κι αυτό γιατί στους δρόμους της δανέζικης πρωτεύουσας, έλαβε χώρα ένα από τα πιο επιδραστικά street style του πλανήτη, το Σκανδιναβικό.

Οι εμφανίσεις των fashionistas που παρακολούθησαν τα shows και τα events της Εβδομάδας Μόδας ήταν γεμάτες προτάσεις για το ντύσιμο της νέας σεζόν. Με το καλοκαίρι να θέλει λίγο ακόμα για να ολοκληρωθεί, αλλά και τις κλιματικές συνθήκες στην Κοπεγχάγη να ευνοούν ενδυματολογικές επιλογές που δεν είναι τόσο καλοκαιρινές, τα street style looks από τη δανέζικη πρωτεύουσα προσφέρουν τέλειες ιδέες για το μεταβατικό ντύσιμο του Φθινοπώρου. Οι Δανέζες, αλλά και insiders της μόδας από τις υπόλοιπες Σκανδιναβικές χώρες, ακόμα και τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά, φρόντισαν να δημιουργήσουν τις δικές τους τάσεις για το Φθινόπωρο 2022 οι οποίες ασφαλώς βασίζονται στη γενικότερη φιλοσοφία που διέπει το στιλ τους: cool, πρακτικό, άνετο, fun, προσιτό και με προσωπική σφραγίδα.

Οι street style τάσεις που ξεχώρισαν

Τι προτείνουν, λοιπόν, οι κομψές κι ενημερωμένες Σκανδιναβές για το στιλ του Φθινοπώρου 2022; Αν οι Γαλλίδες ορκίζονται στην κομψότητα του λευκού παντελονιού, οι "πρακτικές" Σκανδιναβές δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνης τους στα cargo pants, τα οποία φόρεσαν σε κάθε πιθανή εκδοχή τους στη διάρκεια της εβδομάδας μόδας: από denim cargos συνδυασμένα με bomber jackets μέχρι χακί cargo φορεμένα με κομψά crop tops. Οι Σκανδιναβές αγαπάνε, επίσης, τα φαρδιά παντελόνια και συνδύασαν τις baggy γραμμές με ασορτί σακάκια, basic tops και cropped jackets.

Άλλη στιλιστική "εμμονή" των Σκανδιναβών, αποδείχτηκαν τα crochet κομμάτια: crochet φορέματα είτε μονόχρωμα είτε πολύχρωμα, crochet τσάντες και καπέλα, crochet ζακέτες και γιλέκα έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμφανίσεις τους προσφέροντας μία νότα καλοκαιρινής δροσιάς, ρετρό διάθεση και boho πινελιές σε μεταβατικά looks.

Κλασικά στιλιστικά combos και basic κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας έκαναν επίσης αισθητή την παρουσία τους παραλαμβάνοντας σκυτάλη από τα runways για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022-23 , τα οποία δίνουν ένα προβάδισμα στη στιλιστική απλότητα. Συνδυασμοί όπως λευκό τοπ και τζιν παντελόνι, tailored παντελόνι και t-shirt, μαρινιέρα και μπεζ παντελόνι, tank top και ντένιμ φούστα, κομμάτια σε μπεζ με κομμάτια σε μαύρο χρώμα, τζιν με αθλητικά παπούτσια, κάνουν ξεκάθαρο ότι η λέξη "staples" θα ακουστεί πολλές φορές στις τάσεις για το ντύσιμο της νέας σεζόν.

Και μίας κι η αναφορά στη επιστροφή σε "κλασικές αξίες" του καθημερινού στιλ, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Σκανδιναβές που στο ντύσιμό τους τα έντονα χρώματα είχαν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, μοιάζει να μοίρασαν αυτή τη φορά την προτίμησή τους με τη διαχρονική γοητεία του total black επενδύοντας αρκετά σ' αυτή την επιλογή. Ασφαλώς, δεν πρόδωσαν την πίστη τους στα χρώματα, και τα color denim σύνολα, ιδίως η Canadian Tuxedo βερσιόν τους, ήταν μία από τις δημοφιλείς street style προτάσεις - τάσεις. Γενικά, όμως, τα head-to-toe denim outfits είχαν την τιμητική τους: φορέθηκαν ως φούστες με τζάκετ, ως τζιν παντελόνια με bandeau tops ή αμάνικα γιλέκα. Εν ολίγοις, τα denim σε κάθε πιθανό είδος φορέθηκαν πολύ και το σύνθημα "go denim all the way" μοιάζει απόλυτα συμβατό με μια γενικότερη τάση που θέλει το τζιν κυρίαρχο σε κάθε couture βαθμίδα.

Στον αντίποδα της cool και casual αισθητικής του denim, το σκανδιναβικό street style αντιπαραβάλει το ρομαντικό στιλ: φορέματα με puff-sleeve και bell-shaped μανίκια, φορέματα με βολάν, κεντήματα και φλοράλ μοτίβα, φορέματα με full skirts έρχονται να γαληνέψουν τη διάθεση για edgy εμφανίσεις και να αναδείξουν ως κυρίαρχη μία πιο "αθώα και αγνή" πλευρά της γυναικείας θηλυκότητας

Αξίζει, επίσης, να γίνει αναφορά και σε μία ακόμα τάση που ξεπηδά από το street style της Κοπεγχάγης: ο συνδυασμός κάλτσα - πέδιλο ή κάλτσα- γόβα μοιάζει να κέντρισε το ενδιαφέρον των fashionistas της Κοπεγχάγης που τον εμπιστεύτηκαν αρκετά στις εμφανίσεις τους, ενώ από απ' αυτή την επιστροφή της κάλτσας στα trends δεν έλειψαν και οι γκέτες. Και μίας κι ο λόγος για το styling στα ...κάτω άκρα, σημειώστε ότι οι cowboy boots ήταν από τα ζευγάρια παπουτσιών που γνώρισαν την προτίμηση των Σκανδιναβών, ιδίως σε συνδυασμό με θηλυκά φορέματα.

Οι τάσεις μέσα από τα street style looks