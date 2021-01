3+1 digital beauty events που αξίζει να προσθέσετε στο calendar σας

Τι κι αν η χρονιά άλλαξε, το lockdown συνεχίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Netflix είναι η μόνη σας επιλογή για λίγες στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Ιανουάριο, πραγματοποιούνται άκρως ενδιαφέροντα beauty events, τα οποία αξίζει να παρακολουθήσετε, έτσι ώστε να κατανοήσετε καλύτερα -μεταξύ άλλων- την επιστήμη πίσω από τη ρετινόλη, αλλά και τις ευεργετικές ιδιότητες του νέου kid in the skincare town, bakuchiol.

1. Beauty Stars Fest, Attica Media

Πρώτο στη λίστα μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το δικό μας Beauty Stars Fest. Στον ιστότοπο beautyfest.gr θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από ενημερωτικά beauty βίντεο, tutorials, συνεντεύξεις και Q&As με τις beauty editors του ομίλου, διάσημες influencers αλλά και beauty experts.

Μούσα του φεστιβάλ, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Βίκυ Καγιά, η οποία είναι μία γυναίκα – σύμβολο ομορφιάς και δυναμισμού. Μαζί της στην πλατφόρμα είναι η beauty editor, Βίκυ Χριστοπούλου, που δείχνει τη σωστή σειρά εφαρμογής των skincare προϊόντων, αλλά και το αγαπημένο της maskproof makeup, οι beauty editors, Σοφία Ιωάννου και Βασιλική Καρανζογιάννη που δείχνουν ένα εύκολο 5λεπτο μακιγιάζ, η Σουζάνα Κεγγίτση και η Έβελυν Καζαντζόγλου, οι οποίες απαντούν σε όλες τις beauty ερωτήσεις. Εξίσου ενδιαφέροντα είναι και τα βίντεο της face yoga expert Αρετή Καφαντάρη, της Janna Sireac, που δείχνει πώς μπορείτε να φτιάξετε τα χτενίσματα που αγαπούν τα fashion girls, αλλά και της Νίκης Χάγια που μιλά για το πάθος της με το vegan culture.

2. The Beauty of You, Net-a-Porter

Το Net-a-Porter μόλις ανακοίνωσε το πρώτο digital beauty festival, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιανουαρίου. Το The Beauty of You είναι μία πλατφόρμα γεμάτη με tutorials και live events, στα οποία συμμετέχουν μερικά από τα πιο δημοφιλή ονόματα στο χώρο σήμερα.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης ‘Call The Expert’ sessions στο IGTV, διαδραστικά Instagram live events, καθώς και μια σειρά από ιδιωτικά events για τους πιο πιστούς πελάτες.

3. Up Close on Skincare, Cult Beauty

Πρόκειται για μία νέα καμπάνια, η οποία γιορτάζει τη μοναδικότητα κάθε επιδερμίδας με όλα τα ψεγάδια της. Θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από live events, στα οποία η συνιδρύτρια του Cult Beauty θα συνομιλήσει με μερικούς από τους πιο διάσημους skin experts αυτήν την στιγμή. Την Πέμπτη 14.1.21 συζητήθηκε η σχέση skincare και self-care. Σειρά θα έχουν συζητήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα στο χώρο της ομορφιάς, καθώς και το κίνημα του clean beauty.

4. Skinschool, Dr.Barbara Sturm

Για όλες τις skin enthusiasts, η Dr. Barbara Sturm δημιούργησε τη σειρά Skinschool στο κανάλι της στο Youtube. Εκεί συζητά μερικά από τα πιο hot skincare topics με τους διάσημους πελάτες της, όπως η Ashley Graham και η Hailey Bieber.