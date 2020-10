The History of Pixie | Η εξέλιξη του πιο επαναστατικού κουρέματος μέσα στις δεκαετίες

Δυναμικό και εξαιρετικά σαγηνευτικό, το pixie cut σε όλες τις εκδοχές του καταφέρνει να αφοπλίζει και να αποζημιώνει κάθε γυναίκα που το τολμά. Αν και πρόκειται για ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κουρέματα, καταφέρνει να διατηρεί ακέραια τη θέση του στη λίστα με τα κορυφαία hair trends -σχεδόν- κάθε δεκαετίας, αλλάζοντας στιλ και διάθεση. Από τις Γαλλίδες του 1800 μέχρι την Charlize Theron του 2020, ακολουθεί όλη η εξέλιξη του δημοφιλούς ανδρόγυνου κουρέματος μέσα στις δεκαετίες:

1800s

Μετά τη γαλλική επανάσταση, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είχαν κόψει τα μαλλιά τους κοντά στον αυχένα, ένα νεύμα στα θύματα της γκιλοτίνας των οποίων τα μαλλιά ξυρίζονταν πριν από την εκτέλεση. Η πρώιμη εκδοχή του pixie cut πιθανότατα προήλθε από τους ίδιους τους επαναστάτες, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε ως μια γενική τάση της μόδας και τελικά έγινε σύμβολο της παρακμής της άρχουσας τάξης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1790, οι Ρεπουμπλικανοί άνδρες έκοψαν τα μαλλιά τους κοντά για να μιμηθούν το ύφος των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών προτομών, σε ένα στιλ που στη συνέχεια έγινε γνωστό ως το χτένισμα à la Titus. Λίγα χρόνια αργότερα, υιοθετήθηκε από τις γυναίκες, οι οποίες χτένιζαν τα κοντά μαλλιά τους σε messy spikes, κάνοντας δικό τους το σύμβολο της ανδρικής αφοσίωσης στη Ρεπουμπλικανική Γαλλία.

Αν και οι γυναίκες αυτές εκείνη την εποχή χαρακτηρίστηκαν ως "παραμορφωμένες" και "απροσδιορίστου φύλου", το συγκεκριμένο κούρεμα κατάφερε να γίνει mainstream. Για την ακρίβεια, το 1802 το περιοδικό Journal de Paris ανέφερε ότι περισσότερες από τις μισές μοντέρνες και πλούσιες γυναίκες είτε είχαν κόψει τα μαλλιά τους είτε φορούσαν περούκα à la Titus.

1900s

Στην Αμερική τα πολύ κοντά μαλλιά στις γυναίκες ξεκίνησαν να γίνονται δημοφιλή στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Εκείνη την εποχή, η δυτική κουλτούρα τις ήθελε μετά την ενηλικίωση να έχουν μακριά, όμορφα μαλλιά, τα οποία μόνο ο σύζυγος ή η οικογένειά τους θα έβλεπαν, αφού ήταν πάντα πιασμένα πάνω. Αυτός είναι ο λόγος που το καρέ και στη συνέχεια το pixie, όπως εκείνο της Josephine Baker, θεωρούνταν σκανδαλώδη για την εποχή, αφού αμφισβητούσαν την εικόνα που είχε η δυτική κοινωνία για τις γυναίκες.

1950s

Η Audrey Hepburn ήταν εκείνη που έκανε δημοφιλές το pixie cut εκείνη την εποχή με την ταινία Roman Holiday το 1953. Η Ann, ο χαρακτήρας που υποδύεται στην ταινία η Audrey, κουρεύεται προκειμένου να ταξιδέψει incognito στη Ρώμη, κάνοντας ένα κούρεμα με choppy φράντζα που ενθουσίασε τις γυναίκες της δεκαετίας.

Τα μαλλιά της Jean Seberg στις ταινίες Bonjour Tristesse το 1958 και À bout de Souffle (Breathless) το 1960 από την άλλη είναι πολύ πιο κοντά από εκείνα της Hepburn και θεωρούνται ο προάγγελος των pixies που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή κατά τη δεκαετία του 1960 χάρη σε stars, όπως οι Twiggy και Mia Farrow στην ταινία Rosemary’s Baby.

1990s

Ως αντίδραση στα over the top teased hair looks της δεκαετίας του 1980 ήρθαν τα messy -σχεδόν DIY-looking- pixies των ΄90s με τα hair looks των Drew Barrymore, Toni Braxton και Halle Berry να αποτυπώνουν τον cool χαρακτήρα της δεκαετίας.

2000s

Σήμερα, 20ο+ χρόνια μετά το à la Titus, τα pixie cuts εξακολουθούν να φιγουράρουν στις λίστες με τις κορυφαίες τάσεις μαλλιών. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα ακολουθούνται από το στερεότυπο ότι αποτελούν σημάδι πως μια γυναικά προσπαθεί να ξεπεράσει κάποιο χωρισμό ή κάποια άλλη συναισθηματική δυσκολία, ενώ η δυτική κοινωνία ακόμα θεωρεί τα μακριά μαλλιά ως την κύρια ένδειξη θηλυκότητας. Στα καλά νέα, τα κοντά ανδρόγυνα κουρέματα εξακολουθούν να έχουν αυτό τον shock factor που τα κάνει τόσο ελκυστικά με stars διεθνούς φήμης, όπως η Charlize Theron και η Zoë Kravitz, να αποδεικνύουν περίτρανα πως μπορούν να αποτελέσουν το απόλυτο σύμβολο ενός δυναμικού αισθησιασμού.