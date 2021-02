Η μεγαλύτερη τάση στα μαλλιά που ανέδειξε η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Effortless but make it fashion: Αυτή ακριβώς ήταν η έμπνευση πίσω από πολλά από τα hairstyles που επιλέχθηκαν από κορυφαίους σχεδιαστές και hairstylists στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Ποιο είναι λοιπόν το κορυφαίο χτένισμα 2021 που ανέδειξε η NYFW;

Σε πολλά shows, όπως εκείνα των Victoria Beckham, Jason Wu, Anna Sui και Sandy Liang, τα μοντέλα παρουσίασαν τη νέα συλλογή έχοντας αυτό που ονομάζουμε "air dried hair", δηλαδή επιμελώς ατημέλητα μαλλιά που μοιάζουν απλά να έχουν στεγνώσει φυσικά. Στην πραγματικότητα, τίποτα το φυσικό δεν έχουν τα χτενίσματα στις εβδομάδες μόδας. Παρά το γεγονός ότι είχαν χρησιμοποιηθεί τα απαραίτητα προϊόντα που έδωσαν αυτό το messy αποτέλεσμα στα μαλλιά των μοντέλων, το styling με party dresses και puffer jackets, έκανε το συνολικό αποτέλεσμα να δείχνει cool, κομψό και low-maintenance.

Στην παρουσίαση της νέας συλλογής της Victoria Beckham, τα μαλλιά ήταν "ατημέλητα αλλά ταυτοχρόνως περιποιημένα", όπως είπε η ίδια. Στο show της Anna Sui οι επιμελώς ατημέλητες μπούκλες και ο έντονος όγκος συμπλήρωναν την '60s inspired αισθητική της συλλογής, χαρίζοντας παράλληλα μια δόση cool girl glam.

Στο show του Jason Wu, η head haistylist Lacy Redway δημιούργησε απλά χαμηλά ponytails με χωρίστρα στη μέση, ενώ φρόντισε να καμουφλάρει το λαστιχάκι με μία τούφα μαλλιών. "Ήθελα να αναδείξω τη μοναδική υφή των μαλλιών κάθε κοπέλας και να τη χρησιμοποιήσω για το τελικό φινίρισμα του look", εξηγεί η ίδια.

Ένα αντίστοιχο air dried hair look παρουσιάστηκε και στο show της Sandy Liang, που η φυσική messy υφή των μαλλιών των μοντέλων τιθασεύτηκε με half up half down και φαρδιές μαύρες κορδέλες.

