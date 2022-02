Carrie Bradshaw Blonde | Το ξανθό χρώμα μαλλιών που θα γίνει ανάρπαστο φέτος

Ανάμεσα στην απουσία της Kim Cattrall από το cast, το θάνατο του Willie Garson και τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Chris North, το reboot του Sex and the City είχε αντικειμενικά πολλά "μελανά" σημεία. Μπορεί αρκετοί να αποκάλεσαν το And Just Like That "ανυπόφορη νεκρανάσταση" και "θλιβερό comeback", ωστόσο σε ένα πράγμα συμφωνούν οι fans και οι haters της επιστροφής του θρυλικού girl group: H Sarah Jessica Parker είναι ο ορισμός του "aging gracefully". Ο βασικός λόγος δεν είναι άλλος από το διακριτικό μπαλαγιάζ στα ξανθά μαλλιά της, που επιτρέπει στις ασημένιες τούφες, που της κληροδότησε η έκτη δεκαετία της ζωής της, να ξεπροβάλλουν με τον πιο κομψό τρόπο.

Mπαλαγιάζ σε ξανθά μαλλιά | Η εκδοχή της Carrie Bradshaw

Όλες οι πρωταγωνίστριες του reboot, με πρώτη και κύρια την SJP, επαναπροσδιορίζουν το chic over 50, αγκαλιάζοντας τις αλλαγές, που έρχονται με την πάροδο του χρόνου, στην εμφάνισή τους, πάντα όμως διατηρώντας το ίδιο iconic κομψό προφίλ.

Ήδη από τα πρώτα επεισόδια της σειράς, οι web αναζητήσεις για το ξανθό της Carrie Bradshaw εκτοξεύτηκαν στα ύψη, με την Sarah Jessica Parker να ξεκινά επίσημα ένα νέο hair trend για τις γυναίκες άνω των 50.

Η Gina Gilbert, η colourist πίσω από όλα τα iconic hair looks της τα τελευταία 15 χρόνια, αποκάλυψε το πώς πέτυχε το νέο χαρακτηριστικό μπαλαγιάζ στα ξανθά μαλλιά της. Όπως είπε, η Sarah Jessica Parker έκανε ξεκάθαρο πριν την έναρξη των γυρισμάτων ότι ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη να φαίνονται τα γκρίζα μαλλιά της.

"Σε γενικές γραμμές, βάψαμε με ένα μόνο χρώμα τα μαλλιά κοντά στη χωρίστρα και γύρω από τη γραμμή των μαλλιών, κι όχι όλο το μήκος", είπε. "Στην Jessica δεν αρέσει να 'κάθεται' η βαφή στο τριχωτό", αποκάλυψε."Έβαψα τις άκρες με ένα πολύ ανοιχτόχρωμο ξανθό, έτσι ώστε κοντά στις ρίζες τα μαλλιά να είναι πιο σκουρόχρωμα και σταδιακά το χρώμα τους να 'ανοίγει'", είπε η Gilbert.

Γιατί αξίζει να δοκιμάσετε το μπαλαγιάζ σε ξανθά μαλλιά;

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ φυσικό μπαλαγιάζ, που κάνει τα μαλλιά της να μοιάζουν "λουσμένα" από τον ήλιο, ενώ επιτρέπει και στις ασημένιες τούφες να ξεπροβάλλουν διακριτικά. Το στρατηγικό "ξάνοιγμα" των μαλλιών της στο μπροστινό μέρος, φωτίζει το πρόσωπό της, κάνοντάς το να δείχνει πιο νεανικό και φρέσκο.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του μπαλαγιάζ σε ξανθά μαλλιά είναι ο low maintenace χαρακτήρας του. Σύμφωνα με την Gilbert, η Parker επισκέπτεται το κομμωτήριο κάθε 2-3 μήνες, ενώ στο παρελθόν έκλεινε ραντεβού για touch ups κάθε 2-3 εβδομάδες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη τεχνική σέβεται τον αδύναμο χαρακτήρα των μαλλιών μετά τα 50, ενώ το μόνο που ζητά για να διατηρηθεί αψεγάδιαστο το αποτέλεσμα είναι η περιποίηση των μαλλιών με μοβ προϊόντα περιποίησης.