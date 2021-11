9 συνήθειες για καλύτερη υγεία στις οποίες "ορκίζεται" η Blake Lively

Η Blake Lively είναι πάντα η "προσωποποίηση" της υγείας. Η 34χρονη ηθοποιός, διάσημη για τους ρόλους της στην τηλεοπτική σειρά Gossip Girl και σε ταινίες όπως The Rhythm Section και The Age of Adaline, κάθε φορά που εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί δείχνει σούπερ εντυπωσιακή μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Φυσικά, το ότι είναι παγκοσμίως διάσημη συνοδεύεται από ορισμένα προνόμια που τη βοηθούν να διατηρεί μια συγκεκριμένη εικόνα και αισθητική, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις συνήθειες υγείας της Lively είναι πολύ πιο προσιτές από ό,τι μπορεί να πιστεύεται.

Προπονείται σκληρά

Σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Ιούλιο του 2021, η Lively ευχαρίστησε τους γυμναστές της Don Saladino και Jenny Campion που τη γυμνάζουν σκληρά.

Όσο για το αγαπημένο πρόγραμμά της; Ο Saladino δήλωσε στο Cosmopolitan το 2016 ότι η Blake προπονείται 5-6 φορές την εβδομάδα, αφιερώνοντας ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 30 και 75 λεπτών στην προπόνηση της. Οι συνεδρίες περιλαμβάνουν foam rolling, mobility work και την τεχνική "Jump, throw, carry" (10 άλματα κάθε είδους, όπως squat jumps ή star jumps- ρήξη και άρση κάποιου αντικειμένου με βάρος 10 φορές).

Μετά από αυτό, οι ημέρες χωρίζονται σε "άνω σώμα, κάτω σώμα, χέρια και μια ημέρα διαλειμματικής προπόνησης, με μια ημέρα κινητικότητας ή χρήσης αξεσουάρ γυμναστικής μετά από αυτή", δήλωσε ο Saladino.

Τρώει καλά

Σύμφωνα με τον Saladino, η διατροφή της Blake περιστρέφεται γύρω από τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Τα γεύματα, όπως είπε, αποτελούνται από "πρωτεΐνες, λαχανικά, φρούτα, άμυλα που καίγονται αργά, όπως η γλυκοπατάτα, και υγιεινά λίπη όπως το αβοκάντο, το λάδι καρύδας και το βούτυρο από χορτάρι".

Δεν πίνει

Η ηθοποιός είναι νηφάλια - αποφεύγοντας το αλκοόλ, καθώς και κάθε άλλη ουσία. "Δεν πίνω. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά", αποκάλυψε η star στο εξώφυλλό της στο Allure το 2012.

Βρίσκει χρόνο για διασκέδαση

Τούτου λεχθέντος, η Lively είναι γλυκατζού και συχνά ποστάρει στο Instagram της για τις περιπέτειές της στη ζαχαροπλαστική: Από ένα κέικ με σχήμα μονόκερου μέχρι μακαρόν.

Η ισορροπία, όπως πάντα, είναι το κλειδί για τη βιώσιμη υγεία. Ο Saladino έχει πει ότι η Blake Lively ακολουθεί τον κανόνα 80-20. Αυτό σημαίνει ότι: "Το 80 τοις εκατό της εβδομάδας, ζεις πολύ υγιεινά και το 20 τοις εκατό το αφήνεις για λάθη και διασκέδαση".

Χρησιμοποιεί αποτελεσματική -αλλά προσιτή- περιποίηση της επιδερμίδας της

Η Blake λέγεται ότι ορκίζεται στην οικονομική μάρκα περιποίησης δέρματος CeraVe με SPF. Φτιαγμένη με κεραμίδια που ενισχύουν την επιδερμίδα, η σειρά αυτή είναι προσιτή αλλά αποτελεσματική. Πολύ καλός εκτιμάται ότι είναι και ο ορός υαλουρονικού της οξέος.

Δεν παραλείπει ποτέ το πρωινό

Στην ίδια συνέντευξη, ο Saladino αποκάλυψε ότι η Blake ξεκινά διατροφικά την ημέρα της πρωί-πρωί.

"Το πρωί η Blake μπορεί να φτιάξει στον εαυτό της μερικά αυγά μαγειρεμένα σε λάδι καρύδας και να ρίξει μέσα μερικά φρέσκα λαχανικά. Αν πεινάει πραγματικά, επειδή το ανθρώπινο σώμα αλλάζει συνεχώς, μπορεί να προσθέσει λίγη βρώμη χωρίς γλουτένη με μερικά φρούτα. Νωρίς το πρωί, μεγάλη προτεραιότητα είναι η ενυδάτωση, η διατροφή της με τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά, η οποία εξισορροπεί τα επίπεδα σακχάρου της, και στη συνέχεια να μην στερεί από τον εαυτό της όλα όσα αγαπάει".

Παραμένει ενυδατωμένη

Ο Saladino είπε επίσης στο Cosmopolitan ότι η star ξεκινάει κάθε μέρα κατεβάζοντας ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Η ενυδάτωση έχει σημασία.

Ιδρώνει για 10 λεπτά, κάθε μέρα

Ακόμη κι αν έχει κανείς τη μεγαλύτερη θέληση στον κόσμο να γυμναστεί, μερικές φορές η ίδια η ζωή μπαίνει στη μέση. Όταν συμβαίνει αυτό, η Lively ξέρει ότι έστω και λίγη άσκηση είναι πάντα καλύτερη από το τίποτα, οπότε θα κάνει ακόμα μια γρήγορη σε διάρκεια άσκηση αν δεν είναι δυνατή μια πλήρης προπόνηση.

Ο Saladino είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ηθοποιός θα ανέβει σε ένα cross-trainer για 10 λεπτά. "Πολύ σπάνια μπορεί κάποιος να μπαίνει μέρα παρά μέρα στο studio με θρησκευτική ευλάβεια και να είναι τέλειος σε ένα πρόγραμμα. Εμείς σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν χρειάζεται να είστε. Η Blake είναι ρεαλίστρια".

