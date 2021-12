And Just Like That | Ο Chris Noth εξηγεί γιατί η Carrie δεν έσωσε τον Mr. Big

Δεν είστε οι μόνοι που αναρωτηθήκατε, παρακολουθώντας το πρώτο επεισόδιο του "And Just Like That", το γιατί η Carrie Bradshaw δεν έσωσε τον Mr. Big, καλώντας εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα ασθενοφόρο. Την απάντηση έδωσε ο ίδιος ο Chris Noth σε πρόσφατη συνέντευξή του, εξηγώντας γιατί έπρεπε η σκηνή να γυριστεί ακριβώς έτσι.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, φυσικά, και στον δισταγμό του να επιστρέψει στη σειρά, δεδομένου ότι ο μοιραίος θάνατος του χαρακτήρα του θα συνέβαινε στο πρώτο κιόλας επεισόδιο. Όμως, ο δημιουργός του σόου, Michael Patrick King, κατάφερε να τον πείσει πως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που η σειρά θα μπορούσε να συνεχίσει.

Ο ίδιος μάλιστα συνέκρινε τη σκηνή του με τη Sarah Jessica Parker, με εκείνη των Bonnie and Clyde, και ειδικότερα των Warren Beatty και Faye Dunaway, λίγο πριν οι χαρακτήρες τους δεχθούν τις σφαίρες. "Έχουν αυτό το βλέμμα ο ένας με τον άλλο, ο Warren Beatty και η Faye Dunaway. Και οι δύο γνωρίζουν πως είναι το τέλος. Ξέραμε πως έπρεπε να το έχουμε αυτό, πως δεν θα έπρεπε να πεθάνω μόνος στο μπάνιο. Έπρεπε να υπάρχει αυτή η τελευταία στιγμή, χωρίς λόγια, χωρίς γλυκανάλατους διαλόγους, απλά ένα βλέμμα και πιστεύω πως ο King το απέδωσε τόσο καταπληκτικά", δήλωσε ο ηθοποιός.

Όπως ο ίδιος συνειδητοποίησε και εξήγησε στη συνέντευξή του, δεν θα μπορούσε το σόου να συνεχίσει και να δείχνει απλά τον γάμο των Carrie και Big. "Δεν μπορούσε να πάει πουθενά αλλού, παρά μόνο 2 μέτρα κάτω από τη γη", δήλωσε περιπαικτικά.

Αλλά και ο King εξήγησε τον λόγο που κατά τη διάρκεια του μοιραίου περιστατικού η Carrie δε σηκώνει το τηλέφωνο. Απλούστατα, η σκηνή αν και διαδραματίζεται μέσα σε λίγα λεπτά, στην πραγματικότητα όλα συμβαίνουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο King ήθελε να το γυρίσει με αυτό τον τρόπο, ώστε να έχουμε τον χρόνο να συνδεθούμε με τους χαρακτήρες και να "λυγίσουμε" από το ύστατο χαίρε.

Ο Noth, επίσης, αναφέρθηκε και στο αν θα τον ξαναδούμε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με τον ίδιο να μην μπορεί να μαρτυρήσει τίποτα, λέγοντας πως "νομίζω πως ίσως υπάρξει κάτι. Δεν μπορώ να σας πω τι, αλλά ίσως να υπάρξει κάτι".