Elton John | Έδωσε την τελευταία συναυλία της καριέρας του και αποχαιρέτισε τους θαυμαστές του

Σε κλίμα συγκίνησης από τους θαυμαστές του που τον απολάμβαναν στη σκηνή, ο Elton John πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία της καριέρας του.

Ο θρύλος της μουσικής, ολοκλήρωσε την 50ετή καριέρα του στις συναυλίες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με μια τελευταία συναισθηματική στάση του "Farewell Yellow Brick Road” στην Tele2 Arena της Στοκχόλμης.

Κλείνοντας την παράσταση με το "Your Song" και, όπως ταιριάζει, το "Goodbye Yellow Brick Road", ο Elton John ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους στις περιοδείες του τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

"Η καριέρα μου ξεπέρασε κάθε όνειρο και φαντασία. 52 χρόνια καθαρής χαράς παίζοντας μουσική, πόσο τυχερός είμαι που παίζω μουσική; Αλλά δεν θα καθόμουν εδώ αν δεν ήσασταν εσείς", είπε ο John, σύμφωνα με την Independent. "Αγοράσατε τα singles, τα άλμπουμ και τα CD και το πιο σημαντικό είναι ότι αγοράσατε τα εισιτήρια για τις συναυλίες και ξέρετε πόσο μου αρέσει να παίζω ζωντανά", ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε λέγοντας ότι:

"Ήταν η ψυχή μου να παίζω για εσάς και ήσασταν απολύτως υπέροχοι - σας ευχαριστώ. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Έχω παίξει τόσες πολλές συναυλίες, πώς θα μπορούσα να σας ξεχάσω; Είστε στο μυαλό μου, στην καρδιά μου και στην ψυχή μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ".

Ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας - η οποία περιελάμβανε περισσότερες από 330 ημερομηνίες - ήταν απολαυστικός, καθώς ο John επιφύλασσε στους συναυλιόφιλους ένα μουσικό σετ διάρκειας δυόμισι ωρών. Από το εναρκτήριο "Bennie And The Jets", μέχρι το "I Guess That's Why They Call It The Blues", το "Tiny Dancer" και, φυσικά, τα "Candle in The Wind" και "Rocket Man", ο τραγουδιστής έπαιξε πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Η βραδιά περιελάμβανε επίσης μια ειδική εμφάνιση από τον Chris Martin των Coldplay -μέσω μιας σύνδεσης βίντεο από την Κοπεγχάγη- και μια πληθώρα από αλλαγές κοστουμιών από το είδωλο του στιλ, καθώς και μια υπενθύμιση από τον John ότι αυτό ήταν το τελευταίο του hoorah στο δρόμο, καθώς επιβεβαίωσε ότι "δεν θα περιοδεύσει ποτέ ξανά".

"Θέλω να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, τους γιους μου, τη σχέση μου, τα πάντα. Το κέρδισα και δεν το μετανιώνω απόψε. Αλλά θέλω να πω ευχαριστώ στην μπάντα, στους μουσικούς, σε όλους... Σας αγαπώ", ανέφερε, σύμφωνα με τον Independent.