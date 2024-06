Πριγκίπισσα Charlotte | Ο σπουδαιότερος "σύμμαχος" της Kate Middleton

Από μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ για το "Trooping the Colour" νωρίτερα αυτό το μήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη δημόσια σφαίρα μετά από έξι μήνες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε την εικόνα μίας στοργικής εικόνας, καθώς κοίταζε με λατρεία τα παιδιά της στα μάτια.

Ήταν, όμως, οι τρυφερές στιγμές της με τη μοναχοκόρη της πριγκίπισσα Σάρλοτ και οι δημόσιες κινήσεις στοργής τους που συγκίνησαν όσους παρακολουθούσαν την παραδοσιακή ετήσια εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας για τα επίσημα γενέθλια της βασιλείας του Καρόλου. Η Kate Middleton χάιδευε στοργικά τα μακριά μαλλιά της Charlotte και τα τακτοποιούσε στην πλάτη της, δίνοντας μια εικόνα της ζεστής, στενής τους σχέσης.

Και ενώ η πριγκίπισσα, 42 ετών, έχει την καλύτερη ιατρική ομάδα που τη φροντίζει, είναι επίσης η κόρη της Charlotte που την προσέχει επίσης. Όπως υποστηρίζει ο Ingrid Seward, συγγραφέας του βιβλίου "Η μητέρα μου κι εγώ: The Inside Story of the King and Our Late Queen", η εννιάχρονη είναι "προστατευτική" απέναντι στη μητέρα της, καθώς συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

"Νομίζω ότι η Charlotte φροντίζει πραγματικά τη μαμά της. Ήταν πολύ γλυκός ο τρόπος που στεκόταν μπροστά της και συνομιλούσαν στο Trooping The Colour. Η Charlotte φαίνεται να είναι πολύ γεμάτη θαυμασμό για τη μητέρα της, πράγμα που νομίζω ότι είναι επίσης υπέροχο. Η Kate και η Charlotte είναι πολύ καλές φίλες και νομίζω ότι για την Kate, ο δεσμός τους είναι πολύτιμος. Η σχέση μητέρας-κόρης είναι προφανώς ιδιαίτερα σημαντική για την πριγκίπισσα, επειδή έχει τόσο στενή σχέση με τη δική της μητέρα, την Carole Middleton. Μεγάλωσε σε μία δεμένη οικογένεια και αυτό είναι που προσπαθεί να μιμηθεί σήμερα".