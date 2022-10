And Just Like That | Οι νέες φωτογραφίες της Sarah Jessica Parker ως λαμπερή Carrie Bradshaw

Ποιος θα μπορούσε να απογειώσει τα fashion trends που είδαμε στις εβδομάδες Μόδας μέσω του στιλ της; Μα φυσικά η Sarah Jessica Parker. Όταν δε η ηθοποιός υποδύεται την Carrie Bradshaw το αποτέλεσμα είναι απλά μαγικό. Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν νέες φωτογραφίες της από τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου, με την ίδια να φοράει την πιο δυνατή τάση της σεζόν.

Επιλέγοντας τη μονοχρωματική τάση και το barbiecore trend που έχει κατακλύσει social media και street style, η Parker φωτογραφήθηκε στα παρασκήνια της σειράς για τις ανάγκες της δεύτερης σεζόν του "And Just Like That" στη Νέα Υόρκη. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο Instagram, τη βλέπουμε να ετοιμάζεται, τη στιγμή που η makeup artist βάζει τις τελευταίες πινελιές στο μακιγιάζ της.

Αλλά και η ίδια μοιράστηκε κάποιες λήψεις με το λουκ της, που καταλαβαίνουμε πως λάτρεψε όσο εμείς. Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της: "Bryant Park, Νέα Υόρκη, Μονόχρωμο".

Πριν από κάποιες ημέρες, η πρωταγωνίστρια φωτογραφήθηκε στο σετ μαζί με την συμπρωταγωνίστριά της Kristin Davis να γυρίζουν μαζί μία σκηνή, επιλέγοντας ξανά ένα λουκ που συζητήθηκε αρκετά.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στη δεύτερη σεζόν η Bradshaw προσπαθεί να βρει ξανά τον εαυτό της, μετά τον θάνατο του Mr. Big (oops, spoiler alert) και να ξεκινήσει "από την αρχή" να βγαίνει ραντεβού. Στον δρόμο της, ίσως, βρεθεί ξανά ο Aidan, για τον οποίο η ηθοποιός επιβεβαίωσε πως θα ξαναδούμε στα νέα επεισόδια, μετά τη δεύτερη ταινία του Sex and the City franchise.