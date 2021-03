Τα 7 μαύρα φορέματα που πρέπει να έχετε στη συλλογή σας

"Μία γυναίκα θα είναι πάντα κατάλληλα ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα" είχε πει πριν από χρόνια ο Κάιζερ της μόδας, Karl Lagerfeld, και αυτός είναι ένας fashion κανόνας που ισχύει μέχρι και σήμερα. Όσο κι αν αλλάξει το τοπίο της μόδας όσες νέες τάσεις κι αν εμφανιστούν, ένα μαύρο φόρεμα θα είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για κάθε πιθανή περίσταση. Είτε θέλετε να δημιουργήσετε ένα casual σύνολο είτε ένα εντυπωσιακό party look, πάντα μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο μαύρο φόρεμα.

Εάν ένας από τους fashion στόχους σας είναι να δημιουργήσετε μία καλά ενημερωμένη γκαρνταρόμπα, τότε σίγουρα χρειάζεται να ξεκινήσετε από τα must have μαύρα φορέματα που πρέπει να έχετε στη ντουλάπα σας. Το party dress που ταιριάζει τέλεια τόσο με γόβες όσο και με ψηλοτάκουνα πέδιλα, το slip dress που είναι ιδανικό για day- to- night εμφανίσεις και το δαντελένιο μαύρο φόρεμα που μπορείτε να φορέσετε το πρωί στο γραφείο ή σε κάποιο επίσημο event είναι μερικά μόλις από τα φορέματα που χρειάζεται να αποκτήσετε.

Και μη ξεχνάτε, το μαύρο φόρεμα είναι η τέλεια βάση για να πειραματιστείτε με το στιλ σας. Προσθέστε statement αξεσουάρ όπως κοσμήματα και τσάντες ή παπούτσια που τραβούν τα βλέμματα και αναβαθμίστε στη στιγμή τα σύνολα σας. Εναλλακτικά, αφεθείτε στην ανεπιτήδευτη κομψότητα που προσφέρει ένα μαύρο φόρεμα και δημιουργήστε ένα minimal look που συνδυάζει φινέτσα και κομψότητα.

Must haves