Οι επικρατέστερες τάσεις στα σακάκια για την άνοιξη του 2023

Από τη στιγμή που η θερμοκρασία ξεκινήσει να ανεβαίνει και η φύση αρχίζει να ανθίζει, υπάρχουν κάποια διλήμματα που απασχολούν κάθε γυναίκα που επιθυμεί να έχει προσεγμένο στιλ. Μία από αυτές είναι η ερώτηση "ποιο είναι το κατάλληλο πανωφόρι για την περίοδο της άνοιξης;”. Αναμενόμενη απορία σαφώς, αφού οι συνεχής εναλλαγές στη θερμοκρασία που χαρακτηρίζουν την άνοιξη καθιστούν απαραίτητη την έξυπνη επιλογή του πανωφοριού. Η απάντηση κρύβεται, για ακόμα μία φορά, στο cover up που μετρά δεκαετίες ζωής στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, δηλαδή το σακάκι.

Το σακάκι εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το power dressing, το κίνημα που ξεκίνησε στο γυναικείο ντύσιμο, και όχι μόνο, στα μέσα της δεκαετίας του '70 και προέτρεπε τον καθένα να φορά ό,τι τον κάνει να αισθάνεται αυτοπεποίθηση. Σήμερα, το σακάκι δεν είναι απλώς το "πανωφόρι για το γραφείο”, αλλά και ένας από τους leaders του street style, το πανωφόρι που ταιριάζει με τα πάντα και φυσικά εκείνο που είναι άκρως απαραίτητο για την περίοδο της άνοιξης. Ποιες είναι όμως οι τάσεις στα σακάκια την άνοιξη του 2023;

Όπως συμβαίνει συνήθως, έτσι και αυτή τη σεζόν, τα trends ποικίλουν τόσο ώστε να ικανοποιήσουν τις στιλιστικές ανάγκες κάθε γυναίκας. Ξεκινώντας λοιπόν τη λίστα με τις τάσεις, πρώτο συναντάμε το oversized σακάκι που είναι ιδανικό για day to night εμφανίσεις. Από το πρωί στο γραφείο έως τη βραδινή έξοδο σε συνδυασμό με το αγαπημένο σας φόρεμα, πρόκειται για ένα εξαιρετικά πρακτικό και χρήσιμο πανωφόρι. Η χειμερινή τάση που θα συνεχίσει να μας απασχολεί ως ένα βαθμό την άνοιξη είναι τα leathers, συνεπώς ένα δερμάτινο σακάκι θα κάνει πιο δυναμικά τα σύνολά σας.

Τα σακάκια που τονίζουν τη μέση και κατ'επέκταση τη θηλυκότητα σας είναι επίσης must have, ακριβώς όπως και τα διαχρονικά double-breasted σακάκια που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ανδρόγυνες εμφανίσεις. Last but not least, τα σακάκια σε έντονα χρώματα. Η εποχή της άνοιξης είναι μία ιδανική ευκαιρία να προσθέσετε περισσότερο χρώμα στο στιλ σας. Ένα σακάκι σε ανοιχτό πράσινο, σε κόκκινο ή κίτρινο χρώμα είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε.

Φυσικά, εκτός από τις τάσεις που σαφώς έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε τα διαχρονικά items. Σε αυτή την περίπτωση, σίγουρα αξίζει να προσθέσετε στη συλλογή σας ένα σακάκι σε basic τόνους όπως το μπεζ, το μαύρο, το μπλε ή το γκρι, τα οποία θα έχετε στη συλλογή σας για χρόνια.

#1 Oversized

#2 Έντονα χρώματα

#3 Δερμάτινο

#4 Τονισμένη μέση

#5 Double-breasted σακάκι

