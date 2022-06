5 διάσημες γυναίκες που άλλαξαν ολοκληρωτικά στο στιλ τους μετά τα 40

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταξίδια που κάνει μία γυναίκα στη διάρκεια της ζωής της είναι εκείνο που αφορά τον τρόπο που επιλέγει να ντύνεται. Το στιλ άλλωστε είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται όσο εξελισσόμαστε και εμείς. Ξεκινώντας την αναζήτηση του στιλ που ταιριάζει στην προσωπικότητά μας, οι περισσότερες γυναίκες εμπίπτουν σε στιλιστικά ατοπήματα, κάνουν αρκετές δοκιμές ή περιορίζουν αδίκως τον εαυτό τους γύρω από στιλιστικά κλισέ. Όλα αυτά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την καθεμία από εμάς στο να κατασταλάξει στον τρόπο ντυσίματος που της ταιριάζει περισσότερο.

Όλη αυτή η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα, πολύ γοητευτική και ακόμα περισσότερο απαραίτητη αφού το στιλ μπορεί να μας φτιάξει αμέσως τη διάθεση και να μας γεμίσει με αυτοπεποίθηση. Εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία στιλιστικής εξέλιξης λίγο πιο tricky είναι όταν τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα επάνω σου. Όπως συμβαίνει δηλαδή με τις celebrities, τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά παγκοσμίως και κάθε νέα τους εμφάνιση γίνεται αντικείμενο συζήτησης στον παγκόσμιο Τύπο.

Υπάρχουν κάποιες γυναίκες ωστόσο, που με την πάροδο του χρόνου φαίνεται πως ξεκίνησαν να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον τρόπο που επιλέγουν να ντύνονται. Εξελίχθηκαν, σταμάτησαν να παίρνουν τόσο σοβαρά τη δημόσια εικόνα τους και συνειδητοποίησαν πως το στιλ είναι ένα παιχνίδι μόδας πολύ διασκεδαστικό. Εάν έχουν ένα κοινό στοιχείο, εκτός από το γεγονός πως είναι διάσημες, οι παρακάτω πέντε γυναίκες έκαναν τη δική τους στιλιστική επανάσταση από τη στιγμή που η τούρτα γενεθλίων τους έδειξε 40.

Celine Dion

Δίχως αμφιβολία, τα τελευταία χρόνια, η Celine Dione έχει αναδειχθεί, περισσότερο από ποτέ, σε style icon. Με την πάροδο του χρόνου, η ερμηνεύτρια φαίνεται πως άφησε πίσω της τα στιλιστικά κλισέ που συνήθως επιβάλει η κοινωνία και ξεκίνησε να φορά ό,τι της αρέσει και την κάνει χαρούμενη. Κοστούμια σε neon αποχρώσεις, πλεκτά πουλόβερ με maxi balloon εμπριμέ φούστες, φορέματα που μοιάζουν με illusions. Η Celine Dion περνά το μήνυμα μόδας που χρειάζεται να λάβει κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτου ηλικίας. Δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε το στιλ ως τρόπο έκφρασης και απελευθέρωσης.

Tracee Ellis Ross

Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία της ζωής της, η Tracee Ellis Ross φαίνεται πως έκανε αρκετές αλλαγές στον τρόπο που επιλέγει να ντύνεται. Σταμάτησε να παίρνει την εικόνα της τόσο στα σοβαρά και γέμισε τη γκαρνταρόμπα της με ρούχα σε χαρούμενα χρώματα, εντυπωσιακά μοτίβα και statement αξεσουάρ που της χάρισαν τον χαρακτηρισμό του style icon.

Katie Holmes

Εάν πριν κάποια χρόνια, έλεγε κάποιος στην Katie Holmes πως θα χαρακτηριστεί ως style icon της εποχής μας και κάθε νέα δημόσια εμφάνισή της θα αποτελεί πηγή έμπνευσης για γυναίκες σε όλο τον πλανήτη, το πιο πιθανό είναι πως δεν θα το πίστευε. Από την πρώτη της εμφάνιση μέχρι και σήμερα, η Katie Holmes έχει γνωρίζει μεγάλη στιλιστική εξέλιξη, έχει κάνει στιλιστικά ατοπήματα και αισίως έχει μάθει από αυτά.

Πλέον αγαπά τα αέρινα φορέματα, τα σύγχρονα κοστούμια, τα τζιν παντελόνια και τα καρό παλτό με κάθε νέο σύνολό της να αποπνέει ένα coolness που εντυπωσιάζει.

Sarah Paulson

Εξίσου απελευθερωμένη νιώθει και η Sarah Paulson από τη στιγμή που έσβησε τα σαράντα κεριά στην τούρτα γενεθλίων της. Η ηθοποιός που ξεχωρίζει για την ανεπιτήδευτη κομψότητά της είναι η απόδειξη πως μία γυναίκα μπορεί να φορέσει τα πάντα αρκεί να το κάνει αβίαστα, παραμένει σταθερή στην αισθητική της και δεν διστάζει να ξεπερνά τα στιλιστικά όρια. Ακόμα κι πρόκειται να φορέσει ένα μακρύ φόρεμα με φτερά σε κίτρινη neon απόχρωση.

Gabrielle Union

H Gabrielle Union δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ ως style icon με το ντύσιμο που επέλεγε για τις δημόσιες εμφανίσεις της να έχει περάσει από διάφορα στάδια. Όλα αυτά όμως μέχρι το 2015, όταν ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον στιλίστα, Thomas Christos, ο οποίος έχει εργαστεί για περιοδικά όπως τα The New York Times Magazine, The Hollywood Reporter, Nylon, Ocean Drive, V Magazine, Vogue, Interview, Marie Claire, The Cut, Nylon και Vanity Fair, ενώ βρίσκεται πίσω από τις εμφανίσεις και άλλων διάσημων γυναικών. Μεταξύ αυτών οι Sofia Vergara και Elle Macpherson. Από τότε και μέχρι σήμερα, η Gabrielle Union φαίνεται πως απολαμβάνει περισσότερο τη μόδα, δεν διστάζει να τολμήσει εντυπωσιακούς συνδυασμούς, ενώ προσαρμόζει τις τάσεις με βάση την αισθητική της.

