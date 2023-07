Τα καλύτερα street style looks από το Παρίσι

H Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 3 έως τις 6 Ιουλίου και στο τετραήμερο πρόγραμμά της χώρεσαν εντυπωσιακά shows και συλλογές. Από την grecian chic ομορφιά της haute couture συλλογής Dior και το δεξιοτεχνικό parisian chic της haute couture συλλογής Chanel μέχρι την ...όπερα του Thom Browne για μια συλλογή ωδή στο γκρι και τo couture μεγαλείο της "Un" Château του Valentino, οι καλεσμένοι της εβδομάδας μόδας έζησαν πολλές απολαυστικές στιγμές υψηλής ραπτικής.

To front row των shows φιλοξένησε μεγάλο αριθμό από πρωτοκλασάτους celebrities, οι οποίοι αποδείχτηκαν εξαιρετικά bold στις στιλιστικές επιλογές τους, ενώ εξίσου εντυπωσιακές και glam ήταν και οι εμφανίσεις των μη - διάσημων. Στους δρόμους του Παρισιού συγκεντρώθηκαν fashionistas και content creators από κάθε γωνιά του πλανήτη επιδεικνύοντας το άριστο γούστο τους με looks που συνδύαζαν επίκαιρες τάσεις, must - have κομμάτια και διαχρονική γοητεία.

Οι τάσεις που ξεχώρισαν από το παριζιάνικο street style

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις street style εμφανίσεις του Παρισιού στη διάρκεια της Couture Week είχαν τα φορέματα. Summer dresses σε λευκό χρώμα και με ρομαντικές λεπτομέρειες όπως τα φουσκωτά μανίκια ή η δαντέλα, little black dresses επίσης με ρομαντικό χαρακτήρα, crochet μάξι εφαρμοστά ακόμα και σατέν ντραπέ φορέματα που θα δείτε σε μία βραδινή εμφάνιση, όπως φυσικά και καλοκαιρινά φλοράλ, δημιούργησαν ένα πολύ φρέσκο και κομψό moodboard με ιδέες για το στιλ της εποχής.

Άλλο κυρίαρχο χαρακτηριστικό στο street style του Παρισιού ήταν το level up των looks μέσα από glam λεπτομέρειες όπως τα statement χρυσά κοσμήματα, τα metallic πέδιλα ή ακόμα και οι πούλιες σε ένα από τα κομμάτια του συνόλου, ενώ μία ακόμα τάση που ξεχώρισε ήταν η επιλογή πολλών fashionistas να φορέσουν φλατ σανδάλια.

Best-of looks