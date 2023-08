Skirts Over Trousers | To trend που θα απασχολήσει τη μόδα όλο το 2024

Η αναβίωση trends από παλαιότερες δεκαετίες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στη μόδα και για άλλη μία τη χρονιά είναι τα 2000s (και η Y2K) που δανείζουν έμπνευση στους σχεδιαστές για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023-24 - και παραπέρα. Η τάση του Skirts Over Trousers, ή "Skousers" όπως τη βάφτισε για συντομία η αργκό διάλεκτος της street κουλτούρας, θέλει τις φούστες φορεμένες πάνω από παντελόνια και σίγουρα το look δεν σας είναι άγνωστo. Πριν από την street style μόδα και τα runways των νεώτερων εποχών, εξάλλου, μπορείτε να επιστρέψετε με τη μνήμη σε εικόνες από ελληνικές παραδοσιακές στολές, ιδίως της νησιωτικής Ελλάδας, με τις γυναικείες βαμβακερές ή μεταξωτές βράκες να ξεχωρίζουν κάτω από φουστάνια και κεντημένες ποδιές.

Στη σύγχρονη εκδοχή του το ιδιότροπο αυτό layering που συνδυάζει δυο αντιφατικά bottoms, τη φούστα και το παντελόνι, αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Η φούστα αποτελεί συχνά μέρος του ίδιο ρούχου και είναι μία συγκεκριμένη συλλογή της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023-24 που μπορούμε να χρεώσουμε την αναβίωση του trend: τη συλλογή Fendi. Σε πολλά από τα παντελόνια της συλλογής που ολοκληρώνουν καθ' όλα σοφιστικέ και δυναμικά looks, μια μίνι πλισέ φούστα φαίνεται να έχει διχοτομηθεί προσφέροντας (μόνο) την πρόσοψή της για τη νέα ερμηνεία του Skirt Over Trouser. Κάτι αντίστοιχο τεχνικά συναντάμε σε looks των συλλογών Christopher Kane και Givenchy, ενώ ο Daniel Lee στο ντεμπούτο του για τον οίκο Burberry προτείνει φούστα σε tartan, κυρίαρχο μοτίβο της κολεξιόν και μία από τις τάσεις της σεζόν, πάνω από tartan παντελόνι σ' ένα συνδυασμό που προτάσσει το ασορτί "Skousers".

Υπάρχουν κι άλλες συλλογές της σεζόν Φ/Χ 2023 - 24 που εμφανίζουν αντίστοιχες προτάσεις, όπως των Coner Ives και Heron Preston (εδώ μάλιστα με τον απροσδόκητο συνδυασμό μίνι tweed φούστα πάνω από παντελόνι φόρμας), είναι όμως οι κολεξιόν για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2024 από την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης που έρχονται να επιβεβαιώσουν το status της τάσης για όλη τη χρονιά. Οι φούστες, ή και τα φορέματα, πάνω από παντελόνια κλιμακώνουν την παρουσία τους στο στιλ του 2024 μέσα από τις σκανδιβακές συλλογές της άνοιξης και looks όπως αυτό από τη συλλογή Saks Potts SS'24 και Ganni SS'24 δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του στιλ "skirt over trousers".

Στην πρώτη συλλογή, μία sequin φούστα φοριέται πάνω από τζιν παντελόνι συνδυάζεται με leather jacket και flip flops και εγκαινιάζει μια σειρά από ανάλογα στιλ, ενώ στη δεύτερη μία μίνι καρό φούστα έχει φορεθεί πάνω από μια άλλη μάξι φλοράλ (ΟΚ, δεν είναι παντελόνι αλλά συνεισφέρει στη γενικότερη ιδέα). Από την άλλη, η σχεδιάστρια Paolina Russo δημιουργεί την denim - on -denim εκδοχή του trend, ενώ brands όπως τα Remain, Gestuz και Mark Kenly Domino Tan κατεβαίνουν για τη μεθεπόμενη σεζόν με την πρόταση "φόρεμα πάνω από παντελόνι". Τέλος, τα Lovechild 1979 και Stine Goya παρουσιάζουν εκείνες τις εκδοχές που κάνουν το trend ιδανικό για να φορεθεί στο γραφείο.

Runway looks: AW'23-24

Getty Images Fendi AW'23

Getty Images Fendi AW'23

Getty Images Fendi AW'23

Splash News / Ideal Images Christopher Kane AW'23

Getty Images Givenchy AW'23

Getty Images Burberry AW'23

Splash News / Ideal Images Conner Ives AW'23

Getty Images Heron Preston AW'23

Runway looks: SS'24

@jamescochranephoto / Courtesy of CPHFW Saks Potts SS'24

@jamescochranephoto / Courtesy of CPHFW Ganni SS'24

@jamescochranephoto / Courtesy of CPHFW Remain SS'24

@jamescochranephoto / Courtesy of CPHFW Paolina Russo SS'24

@jamescochranephoto / Courtesy of CPHFW Mark Kenly Domino Tan SS'24

@jamescochranephoto / Courtesy of CPHFW Gestuz SS'24

@jamescochranephoto/ Courtesy of CPHFW Lovechild 1979 SS'24