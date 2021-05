Το μόνο χτένισμα που αξίζει να αντιγράψετε από τα SS21 shows φέτος το καλοκαίρι

Φέτος το καλοκαίρι, οι τάσεις στο μακιγιάζ καλούν για φρέσκια, dewy επιδερμίδα. Το ίδιο ισχύει και για τα μαλλιά, με την τάση να μεταφράζεται σε wet hair look. Από την κλασική εκδοχή στο show του brand Drome και τη δυναμικότητα που απέπνεε το hair look στο show του οίκου Chloé, μέχρι το τροπικό στιλ του oίκου Sportmax και τo mermaid inspired look του οίκου Versace, είναι σαφές ότι τα "βρεγμένα μαλλιά" θα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά χτενίσματα για το 2021.

Glamorous, elegant ή αισθησιακό, ανάλογα με το στιλ που θα επιλέξετε, και εξαιρετικά εύκολο, είναι ίσως το μόνο χτένισμα που αξίζει να αντιγράψετε από τα SS21 shows, τόσο για τις απογευματινές, όσο και για τις βραδινές σας εμφανίσεις ή ακόμα και για special events, όπως γάμοι και γενέθλια.

Get the look

-Ξεκινήστε εφαρμόζοντας στα μαλλιά έναν αφρό για όγκο και κράτημα.

-Στη συνέχεια εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα τζελ λάμψης. Για ένα slicked back look, οι κινήσεις σας θα πρέπει να είναι προς τα πίσω, ξεκινώντας από τις ρίζες και καταλήγοντας λίγο πίσω από τα αυτιά. Διαφορετικά, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσετε στα μαλλιά το "σχήμα" που επιθυμείτε. Είναι σημαντικό στην αρχή να χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα προϊόντος, προκειμένου τα μαλλιά να μη δείχνουν κολλημένα και βρώμικα.

-Τέλος ψεκάστε λίγο hairspray για να σταθεροποιηθεί το χτένισμα.

Τα wet hair looks που παρουσιάστηκαν στα SS21 shows